El labial favorito de Miley Cyrus: tendencia, hidratación y color en un solo paso

Después de casi dos décadas de carrera, Miley Cyrus atraviesa una nueva etapa artística. Con un nuevo álbum y una identidad que busca mostrarse cada vez más auténtica, la cantante también encuentra en el maquillaje una forma de expresarse y jugar con distintas versiones de sí misma.

“El labial es una herramienta creativa”, explica Miley. Y en esa idea hay una de las claves de su vínculo con el maquillaje: no se trata solamente de sumar color, sino de elegir cómo queremos mostrarnos en cada momento. Un tono intenso puede aportar carácter, uno más inesperado invita a salir de lo conocido y un acabado satinado puede convertirse en ese detalle que cambia por completo un look.

Un labial, distintas versiones

Los cuatro tonos forman parte de Serum Lipstick de Maybelline New York, una línea de labiales en barra que combina color con ingredientes de cuidado.

Su fórmula contiene ácido hialurónico y una mezcla de aceites, y ofrece hasta ocho horas de hidratación, además de un efecto de volumen y una textura ligera. La colección cuenta con 12 tonos, divididos entre acabados mate y satinado, para jugar con distintas intensidades y efectos.

Más allá del color elegido, la propuesta recupera una idea clave: el maquillaje también puede acompañar los cambios. A veces alcanza con el tono de los labios para probar otra versión de una misma, sumar carácter a un look o simplemente divertirse frente al espejo.

Los Elegidos

Marrón chocolate intenso: para una estética con carácter. Miley elige este marrón profundo cuando busca un maquillaje con personalidad y una impronta más intensa. “Se siente muy yo”, explica sobre un tono que funciona especialmente bien cuando los labios son el foco del look.

Rojo medio: Para salir de lo conocido. El rojo aparece como una opción para quienes buscan jugar con el maquillaje y animarse a algo diferente. Miley lo vincula con la espontaneidad y con esa cuota de incertidumbre que puede hacer que una experiencia sea más especial. Un color clásico que, según cómo se combine, puede cambiar completamente de actitud.

Rosa Frambuesa Frio: para sumar energía al día, este tono aporta luminosidad y un acabado satinado que acompaña distintos estilos. Para Miley, está asociado a la confianza: ese pequeño gesto que puede potenciar cómo nos sentimos y cómo queremos mostrarnos.