Mauricio Macri y Juliana Awada juntos en el cumpleaños de 15 de Antonia: las fotos y los looks del festejo

El cumpleaños de 15 de Antonia Macri tuvo de todo: glamour, cambios de vestuario, música, baile y una foto familiar que llamó especialmente la atención. La hija de Mauricio Macri y Juliana Awada celebró el sábado 17 de octubre con una fiesta en Buenos Aires, después de haber disfrutado de un primer festejo en París. Para la ocasión, la cumpleañera eligió dos vestidos blancos, mientras que su mamá sorprendió con un sofisticado diseño de alta costura de Javier Saiach.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el expresidente compartió en Instagram distintas imágenes de la celebración, en las que se lo vio bailando con su hija, disfrutando de la música y hasta tomando el micrófono frente a los invitados. Por su parte, Juliana Awada publicó una fotografía junto a Macri, Antonia y Valentina Barbier, su hija mayor, en una postal que despertó interés por el reencuentro de la expareja después de su separación.

Los dos vestidos de Antonia Macri para su fiesta de 15: del glamour al look para bailar

Antonia Macri fue la gran protagonista de la noche y eligió dos estilismos completamente diferentes para los distintos momentos de su celebración.

Para la recepción, apostó por un vestido blanco largo hasta el piso, de silueta ajustada y breteles finos, con delicados bordados, transparencias y pequeños brillos que aportaron luminosidad al diseño.

El modelo combinó una estética romántica con detalles modernos, alejándose de los tradicionales vestidos voluminosos de quinceañera.

Para completar el estilismo, Antonia llevó el cabello largo y suelto, con ondas naturales y reflejos rubios, mientras que el maquillaje mantuvo una línea delicada, con labios rosados y ojos suavemente definidos.

Sin embargo, cuando llegó el momento de disfrutar de la pista de baile, la cumpleañera sorprendió con un segundo vestido.

Esta vez eligió un minivestido blanco de encaje, que combinó con botas de gamuza, una propuesta más descontracturada que le permitió moverse con comodidad durante la fiesta.

El cambio de vestuario fue uno de los detalles destacados de una noche en la que la moda tuvo un papel central.

Juliana Awada deslumbró en los 15 de Antonia con un vestido de alta costura de Javier Saiach

Juliana Awada también se convirtió en una de las protagonistas de la celebración por su impactante elección de vestuario. La empresaria apostó por un vestido negro de alta costura diseñado especialmente por Javier Saiach, que combinó transparencias, encaje francés y un minucioso trabajo artesanal.

En diálogo con la revista Para Ti, el diseñador explicó que la pieza fue confeccionada con encaje francés Solstiss, aplicaciones florales en relieve y una falda de tul negro que aportó movimiento y volumen.

El vestido presentó un escote bote, hombros descubiertos y una estructura geométrica con aberturas laterales, que dejaban entrever sutilmente la piel.

Uno de los detalles más exclusivos fue el bustier trabajado íntegramente a mano, acompañado por un bandeau y un culotte debajo de las transparencias.

La creación también incorporó flores y hojas en volumen, además de terminaciones artesanales realizadas con hilo de seda.

La parte inferior sumó varias piezas de tul negro que aportaron vuelo y contrastaron con la estructura de la zona superior.

“Una creación donde la aparente simplicidad revela la complejidad de la Alta Costura”, definió Saiach al describir el diseño.

Con esta elección, Awada volvió a apostar por una estética sofisticada y minimalista, pero con detalles de alta costura que convirtieron su vestido en uno de los looks más destacados de la noche.

El look de Valentina Barbier: lentejuelas y un vestido de Rat & Boa

Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada, también se destacó por su estilismo durante el cumpleaños de su hermana.

Para la celebración eligió el modelo Solar de la firma Rat & Boa, un vestido semitransparente de lentejuelas en tono bronce.

La prenda se caracterizó por su escote halter, espalda descubierta y un tajo lateral, detalles que aportaron una impronta moderna y sofisticada.

De esta manera, las tres protagonistas femeninas de la familia apostaron por estilos diferentes: Antonia eligió el romanticismo del blanco, Juliana la elegancia del encaje negro y Valentina el brillo de las lentejuelas metalizadas.

Mauricio Macri sorprendió en la fiesta de 15 de Antonia: baile, micrófono y una entrada inesperada

La celebración también tuvo momentos originales que quedaron registrados en las fotografías y videos difundidos en las redes sociales.

Uno de los más llamativos fue la entrada sorpresa de Antonia a la pista de baile desde la cabina de sonido, una aparición que sorprendió a los invitados y marcó el comienzo de uno de los momentos más divertidos de la noche.

La música estuvo a cargo de una DJ del equipo de Puli Di María, que acompañó la fiesta con una propuesta pensada para el baile.

Pero quien también se animó a convertirse en protagonista fue Mauricio Macri.

El expresidente eligió un traje azul, camisa blanca y corbata celeste, un look clásico y elegante para acompañar a su hija.

En las imágenes que compartió en Instagram se lo pudo ver bailando con Antonia, usando auriculares en la cabina de la DJ y tomando el micrófono sobre una tarima, frente a los invitados.

Junto al álbum de fotografías, Macri escribió un mensaje dedicado a la cumpleañera: “¡15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte hija. ¡Te amo!”.

La foto de Mauricio Macri y Juliana Awada juntos después de su separación

Más allá de los vestidos y los momentos de diversión, una de las imágenes que más llamó la atención fue la fotografía familiar que compartió Juliana Awada.

En la postal aparecen Mauricio Macri, Juliana Awada, Antonia y Valentina Barbier, reunidos para celebrar el cumpleaños.

La imagen adquirió especial significado porque el expresidente y la empresaria confirmaron su separación a comienzos de 2026, después de años de matrimonio.

Sin embargo, ambos volvieron a coincidir en una fecha importante y compartieron el festejo familiar.

Awada también publicó una fotografía junto a su hija y le dedicó un cariñoso mensaje. “¡Te amo! ¡Qué feliz me hacen! ¡Amo ser su mamá!”, escribió en sus redes sociales.

La celebración dejó así una postal del vínculo cordial que mantienen Macri y Awada, aunque el reencuentro no implica una reconciliación sentimental.

Cómo fue la decoración de la fiesta de 15 de Antonia Macri

La ambientación del salón acompañó la estética elegante y delicada de la celebración.

Las mesas estuvieron decoradas con manteles blancos y sillas de estilo Thonet, mientras que las lámparas colgantes de seda aportaron una iluminación cálida al espacio.

La combinación de elementos clásicos y detalles contemporáneos creó un ambiente sofisticado, sin perder el espíritu festivo de la noche.

La pista de baile y la cabina de la DJ fueron dos de los sectores que concentraron buena parte de la celebración, especialmente durante la entrada sorpresa de Antonia y los momentos compartidos con su papá.

Los 15 de Antonia Macri comenzaron en París: el viaje con Juliana Awada y Valentina Barbier

La fiesta en Buenos Aires fue el segundo gran festejo de Antonia, quien cumplió 15 años el pasado 10 de octubre.

Para esa fecha, Juliana Awada había organizado un viaje a París junto a Antonia y Valentina Barbier, donde las tres compartieron paseos, almuerzos y cenas especiales.

Durante la estadía recorrieron distintos puntos de la capital francesa, entre ellos el Museo Picasso y el Hôtel Plaza Athénée, reconocido por su elegante arquitectura y su patio interior.

Uno de los momentos destacados fue el almuerzo en el restaurante Loulou, donde madre e hija disfrutaron de una torta tipo pavlova, preparada con merengue y frutos rojos.

La celebración continuó por la noche con una cena familiar y un postre de profiteroles decorado con bengalas.

Desde París, Juliana Awada le dedicó un emotivo mensaje a su hija: “¡Felices 15 años, mi amor! Qué orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos. Te amo”.

La empresaria también destacó algunas de las cualidades de Antonia, a quien describió como una persona auténtica, cariñosa, responsable, alegre y madura.

Mauricio Macri, por su parte, también había compartido un álbum de fotografías que recorrió distintos momentos de la infancia de su hija.

Los 15 de Antonia Macri: una fiesta marcada por la moda y el reencuentro familiar

Después de la celebración íntima en París, Antonia Macri tuvo su gran fiesta en Buenos Aires, rodeada de familiares y amigos.

Los dos vestidos blancos de la cumpleañera, el diseño exclusivo de Javier Saiach para Juliana Awada, el look metalizado de Valentina Barbier y las fotografías de Mauricio Macri disfrutando de la pista de baile fueron algunos de los detalles que más llamaron la atención.

Pero también hubo una imagen que resumió el costado familiar de la celebración: Mauricio Macri y Juliana Awada nuevamente juntos, acompañando a Antonia en su cumpleaños de 15, en una noche que combinó moda, música y momentos compartidos.