Juliana Awada mostró cómo entrena a los 52 años: la rutina que combina fuerza, movilidad y resistencia

Juliana Awada volvió a compartir uno de los hábitos que forman parte de su rutina de bienestar. A los 52 años, la empresaria mostró parte del entrenamiento físico que realiza para mantenerse activa, con ejercicios que combinan fuerza, resistencia, coordinación y movilidad.

Lejos de concentrarse únicamente en una disciplina, Awada apuesta por un trabajo integral de todo el cuerpo. La rutina está supervisada por su entrenador personal, Guillermo Eguiño, y alterna distintos ejercicios funcionales.

Según publicó Para Ti, el objetivo del entrenamiento no está puesto solamente en el aspecto físico, sino también en ganar fuerza, mejorar la movilidad y trabajar capacidades que resultan importantes para mantenerse activo con el paso de los años.

Cómo es la rutina de ejercicios de Juliana Awada

En las imágenes que compartió, Juliana Awada aparece realizando diferentes ejercicios que requieren fuerza, equilibrio y control del cuerpo.

De acuerdo con su entrenador, la propuesta se estructura alrededor de cinco aspectos: fuerza, potencia y coordinación, resistencia, movilidad y control corporal.

El trabajo de fuerza busca desarrollar y conservar la musculatura, además de acompañar la estabilidad de las articulaciones y la postura. A esto se suman movimientos dinámicos que exigen coordinación y equilibrio.

La resistencia también ocupa un lugar dentro de las sesiones a través del trabajo cardiovascular, mientras que los ejercicios de movilidad buscan conservar un buen rango de movimiento y acompañar la realización correcta de los diferentes ejercicios.

Entrenamiento funcional: la elección de Juliana Awada para trabajar todo el cuerpo

La rutina que realiza la empresaria tiene características propias del entrenamiento funcional, una modalidad que combina movimientos en los que intervienen diferentes grupos musculares en lugar de concentrarse exclusivamente en un músculo de manera aislada.

En el video difundido por Awada se pueden observar ejercicios de fuerza combinados con movimientos que ponen a prueba el equilibrio y la coordinación.

Una de las características de este tipo de entrenamiento es que puede modificarse según la condición física, la experiencia y los objetivos de cada persona. La intensidad y los ejercicios, por lo tanto, no tienen por qué ser iguales para todos.

Por qué la fuerza gana importancia después de los 50

Más allá de la rutina particular de Awada, el entrenamiento de fuerza adquiere especial relevancia con el paso de los años. Mantener la masa y la función muscular contribuye a conservar capacidades necesarias para las actividades cotidianas.

El equilibrio y la movilidad también forman parte de ese objetivo. Por eso, una rutina integral puede incorporar ejercicios de resistencia, fuerza, estabilidad y flexibilidad, siempre adaptados a las posibilidades de cada persona.

En el caso de Awada, esa variedad es precisamente uno de los pilares del plan diseñado junto con Eguiño.

El bienestar, una constante en la vida de Juliana Awada

El ejercicio no es un hábito aislado dentro de la rutina de la empresaria. Desde hace años, Awada comparte en sus redes diferentes aspectos relacionados con un estilo de vida activo, desde caminatas y actividades al aire libre hasta yoga, alimentación y contacto con la naturaleza.

Esta vez eligió mostrar su entrenamiento más intenso y dejó ver cómo combina diferentes estímulos físicos en una misma rutina.

Según consignó Para Ti, la propuesta busca que la actividad física sea parte de un enfoque integral del bienestar y no exclusivamente una herramienta para obtener resultados estéticos.

La clave que aparece detrás de su entrenamiento es sencilla: trabajar diferentes capacidades del cuerpo y sostener la actividad física en el tiempo, en lugar de concentrarse únicamente en un tipo de ejercicio.

Como sucede con cualquier rutina de entrenamiento, los ejercicios que realiza Juliana Awada no necesariamente son adecuados para todas las personas. La intensidad y las cargas deben adaptarse a la edad, el estado físico y los antecedentes individuales, especialmente al comenzar una nueva actividad.