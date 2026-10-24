Balotaje en Brasil: Lula busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro, aliado de Milei y defensor de su modelo

Brasil llega al balotaje presidencial de este domingo en un clima de fuerte polarización, con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro movilizando a sus seguidores y con la Argentina convertida en uno de los ejes de la disputa electoral.

La elección brasileña pone a prueba la relación con el gobierno de Milei

La elección definirá no solo el rumbo político de la principal economía sudamericana, sino también el futuro de una relación bilateral deteriorada por los enfrentamientos entre el presidente Javier Milei y su par brasileño.

En la recta final de la campaña, ambos candidatos encabezaron actos multitudinarios. Lula reunió a simpatizantes en Copacabana, en Río de Janeiro y en la avenida Paulista, en San Pablo. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, convocó a sus seguidores en Belo Horizonte y Río de Janeiro.

La disputa llega con una ventaja inicial para la derecha. Flávio obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% de Lula, una diferencia de aproximadamente 2,2 millones de sufragios.

Los últimos sondeos, sin embargo, muestran una competencia ajustada. Según AFP, Datafolha registró una intención de voto del 47% para Bolsonaro y del 46% para Lula, mientras otras mediciones reflejaron una diferencia favorable al senador.

Desde la Argentina, la elección adquirió especial relevancia por los cruces entre Milei y Lula. El presidente argentino calificó de “ladrón y mentiroso” al mandatario brasileño en una publicación en X, después de que este mencionara durante el último debate televisivo la pobreza argentina y afirmara que parte de la población consumía carne de burro.

Lula utilizó la situación económica argentina para cuestionar el modelo que propone Flávio Bolsonaro, quien reivindicó las políticas de Milei y prometió impulsar una reducción de impuestos, de la burocracia y de la corrupción en Brasil.

El presidente brasileño, por su parte, busca asociar a su adversario con las consecuencias sociales del ajuste argentino. En un video difundido en redes sociales, advirtió que las políticas de recorte aplicadas por Milei podrían trasladarse a Brasil si triunfa el senador.

La estrategia del oficialismo brasileño apunta a presentar a la Argentina como un ejemplo de los riesgos de reducir el gasto público y los programas sociales. Según fuentes cercanas al gobierno de Lula, esa asociación representa una dificultad para la campaña opositora, especialmente por los cuestionamientos sobre la pobreza y la desigualdad.

La tensión electoral también se trasladó al terreno diplomático. Según detalló La Nación, en el Palacio del Planalto existe preocupación por la posibilidad de que Milei no reconozca una eventual victoria de Lula, luego de que el presidente argentino insinuara que el Partido de los Trabajadores podría intentar “robarse la elección”.

La Cancillería brasileña calificó esas declaraciones como un intento inaceptable de injerencia externa y defendió la legitimidad del sistema electoral. El conflicto profundizó una crisis que ya había provocado el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires y la ausencia de embajadores de ambos países en sus respectivas capitales.

Flávio Bolsonaro, en cambio, convirtió su afinidad con Milei en un argumento de campaña. Tras reunirse con el mandatario argentino, prometió impulsar en Brasil una agenda de reformas inspirada en la experiencia libertaria.