Brasil define su futuro: Lula y Bolsonaro movilizaron a sus seguidores antes del balotaje

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro encabezaron el sábado multitudinarias movilizaciones en Brasil, en la víspera del balotaje que definirá al próximo mandatario. La derecha busca consolidar la ventaja de Bolsonaro en la primera vuelta, cuando obtuvo el 47% de los votos frente al 45% de Lula.

Lula y Bolsonaro movilizaron multitudes antes del balotaje en Brasil

Según AFP, en Río de Janeiro, una multitud vestida de rojo acompañó al presidente frente a la playa de Copacabana. “No permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie”, afirmó Lula, en referencia a Estados Unidos. Luego, continuó su campaña en la avenida Paulista, en San Pablo.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, reunió a miles de seguidores en Belo Horizonte y visitó posteriormente la casa donde se recuperó su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, tras ser apuñalado durante la campaña de 2018. El senador promete mano dura contra el crimen, libre mercado y cercanía con Washington.

El viernes, ambos candidatos protagonizaron el último debate televisivo, con cruces personales y cuestionamientos a sus propuestas. Lula aspira a un cuarto mandato y apuesta al rechazo a los Bolsonaro, mientras su rival busca capitalizar la ventaja inicial.

La elección es seguida de cerca por América Latina, en un contexto de avance de la derecha regional.