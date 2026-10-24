Elecciones en Brasil: el Gobierno apuesta por Bolsonaro para impulsar cambios en el Mercosur

El Gobierno nacional sigue con expectativa el balotaje de este domingo en Brasil y apuesta por un triunfo de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En la Casa Rosada consideran que una victoria del candidato de derecha podría mejorar la relación entre ambos países y facilitar acuerdos para avanzar con la agenda comercial de Javier Milei.

El respaldo del Presidente argentino tuvo una expresión concreta meses atrás, cuando viajó a San Pablo para participar de una actividad de campaña junto al dirigente brasileño. Aquella visita generó un conflicto diplomático por sus declaraciones contra Lula y uno de los integrantes del máximo tribunal del país vecino.

Pese a ese acompañamiento, el Ejecutivo no enviará una delegación oficial para seguir la definición electoral, según informó Infobae. Fuentes del entorno presidencial atribuyeron la decisión a razones de seguridad y señalaron que la presencia de organizaciones criminales en Brasilia complica los traslados de una comitiva.

La expectativa argentina está vinculada con el peso de Brasil como socio estratégico y con la posibilidad de encontrar mayor coincidencia política en las negociaciones regionales. El oficialismo sostiene que un cambio de gobierno podría favorecer tanto el vínculo bilateral como su intención de flexibilizar las condiciones del comercio exterior.

Los dirigentes argentinos y el respaldo a los candidatos

Entre quienes no viajaron a Brasil este fin de semana figuran Juliana Santillán y Bruno Paoltroni, titulares de las comisiones de Relaciones Exteriores de Diputados y del Senado, respectivamente. Tampoco está previsto que concurran funcionarios del Gabinete, pese al interés de la administración libertaria en el resultado de la elección.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, también descartó participar de las actividades vinculadas con los comicios brasileños. Según consignó Infobae, evaluó que su lugar en la línea de sucesión presidencial resultaba incompatible con una presencia que pudiera interpretarse como una intervención en el proceso electoral.

De acuerdo con el medio Infobae, el diputado Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich, será el único legislador libertario presente en Brasilia. Bolsonaro también buscó el apoyo de la exministra de Seguridad y le solicitó un video destinado especialmente a las mujeres brasileñas, un sector relevante para la definición electoral.

En el kirchnerismo, en tanto, hubo expresiones públicas de acompañamiento a Lula después de que el mandatario brasileño terminara segundo en la primera vuelta. Entre esos gestos estuvo el de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien se fotografió con el presidente en señal de respaldo a su candidatura.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en su primer debate televisivo en Brasil. Foto: AP.

Dentro del Gobierno argentino interpretaron el último debate presidencial como una instancia favorable para Bolsonaro y valoraron positivamente su desempeño frente a Lula. Sin embargo se mantiene la cautela y anticiparon una definición ajustada, sin dar por asegurada una victoria del candidato al que respalda Milei.

La apertura comercial y el posible futuro del Mercosur

Uno de los principales objetivos de la Casa Rosada es conseguir apoyo para modificar el funcionamiento del Mercosur, cuyas reglas considera una limitación para su política de apertura comercial. Desde la perspectiva del Ejecutivo argentino, una administración encabezada por Bolsonaro podría facilitar discusiones que encontraron resistencia durante la gestión de Lula.

Un funcionario que sigue la campaña brasileña y mantiene informado a Milei, en paralelo al canciller Pablo Quirno, vinculó esa expectativa con la posibilidad de fortalecer alianzas regionales y atraer inversiones. Según su evaluación, una mayor coincidencia entre los gobiernos latinoamericanos permitiría ofrecer condiciones para captar capitales que buscan otros destinos ante la incertidumbre internacional.

El registro presentado por Infobae reveló que una reforma del Mercosur exigiría negociaciones complejas, aunque aseguró que existen ideas preliminares para discutir un esquema más flexible. Con ese panorama, el Gobierno espera el resultado del domingo para conocer si contará con un aliado que acompañe los cambios que pretende impulsar dentro del bloque.