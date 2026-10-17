El cirujano que operó a León XIV aseguró que no hay motivos clínicos para suspender su viaje a Sudamérica

El cirujano Stefano Margaritora, quien intervino al papa León XIV por un tumor canceroso en el pulmón derecho, aseguró que no existen impedimentos médicos para que el pontífice realice su viaje a Sudamérica, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. La declaración representa una señal alentadora para la Argentina, uno de los destinos incluidos en la gira.

León XIV podría viajar a la Argentina: qué dijo el médico que lo operó

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó el especialista en una entrevista con Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, publicada por Vatican News.

Margaritora explicó que, después de una intervención de estas características, una recuperación física completa suele demandar alrededor de dos semanas. Como ya había transcurrido casi una semana desde la operación, estimó que León XIV podría encontrarse plenamente recuperado en unos diez días más.

El médico también consideró que el tiempo disponible antes de la gira, que incluirá largos desplazamientos en avión, permitiría al Papa completar su recuperación.

El pontífice, de 71 años, recibió el alta del Policlínico Gemelli de Roma este sábado, después de que los médicos evaluaran favorablemente su evolución. Según Margaritora, sus análisis de sangre eran normales, la función cardíaca estaba en orden y la reexpansión pulmonar avanzaba dentro de los plazos esperados.

El cirujano también reveló que el tumor fue detectado de manera fortuita durante estudios abdominales de rutina, que permitieron observar una pequeña mancha en las bases pulmonares.

Aunque las declaraciones médicas aportan optimismo, la confirmación definitiva de la gira dependerá de la evolución del pontífice y de las decisiones que adopte el Vaticano en los próximos días.