El papa León XIV recibió el alta tras la cirugía pulmonar y regresa al Vaticano: qué dice el parte médico

Luego de pasar cuatro días internado en el hospital Gemelli de Roma, el papa León XIV recibió el alta médica este sábado tras un último control clínico. El Sumo Pontífice, que debió interrumpir sus compromisos para ser intervenido por un adenocarcinoma pulmonar, se recuperó de forma satisfactoria y, de acuerdo con el Vaticano, reanudará sus tareas este domingo.

Qué dice el último parte médico del papa León XIV

Mediante un nuevo comunicado emitido este sábado, la Santa Sede reveló que el equipo médico consideró al Papa listo para regresar al Vaticano. En la misma línea, precisaron que el último parte certificó que los análisis de sangre del Pontífice y la radiografía de tórax realizada esta mañana no mostraron alteraciones en la evaluación de su estado de salud.

León XIV regresará al Vaticano y adelantó que «mañana (domingo) rezará el Ángelus desde la venta de los aposentos papales». Cómo será su primera aparición pública después de su operación, se espera la llegada de cientos de fieles.

El pasado viernes se difundieron las primeras imágenes del Pontífice tras la intervención. En las fotografías se lo ve de pie y sin asistencia durante una misa en la capilla del décimo piso del Gemelli. Además, los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados ayer «confirmaron una mejora sostenida en su estado general».

El papa León XIV (Vatican Media/Handout via REUTERS)



El parte médico previo precisó que la evolución posoperatoria le permite desenvolverse de forma independiente. Desde su habitación en el hospital, el Papa retomó la agenda de trabajo, se reunió con su jefe de gabinete y continuó con los ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Qué dijo el secretario de Estado del Vaticano sobre el viaje del papa León XIV

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, se refirió a la salud del Santo Padre y afirmó a medios romanos que todo «dependerá de cómo evolucionen las cosas». Señaló que la Santa Sede esperará a que León XIV reciba el alta en el hospital Gemelli -donde fue intervenido por un adenocarcinoma pulmonar- para «ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar», considerando que la gira por tres países sudamericanos es un «viaje largo y exigente».

La travesía abarca 14 vuelos y recorridos por 10 ciudades. Aunque no hay cambios oficiales en el itinerario, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aportó una nota de cautela al indicar que la recuperación podría demorarse «más de lo esperado» y alterar la visita prevista desde el 11 de noviembre.

En declaraciones a las agencias LaPresse y ANSA, Parolin precisó que la evolución “va bien”, pero dejó entrever posibles cambios en la agenda del pontífice de 71 años: “La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones y qué aconsejen los médicos. En función de ello, el papa ajustará su pontificado si es necesario”. Finalmente, admitió su preocupación inicial ante la sorpresa de la cirugía, aunque confía en los boletines médicos y espera que la situación «se resuelva lo antes posible».