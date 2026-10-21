El papa León XIV no necesitará tratamiento tras la operación por cáncer de pulmón

El papa se recupera tras la operación por cáncer de pulmón.

El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la operación a la que fue sometido el pasado 13 de octubre para extirparle un tumor canceroso del pulmón, informaron sus médicos este miércoles 21 de octubre.

León XIV no necesitará más tratamiento contra el cáncer

Los resultados de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular confirmaron que el pontífice, de 71 años, padecía un adenocarcinoma pulmonar, aunque la enfermedad estaba localizada.

“Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, señalaron en un comunicado el doctor Luigi Carbone, director de Sanidad e Higiene del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que realizó la intervención en el Policlínico Gemelli.

Según el informe médico, los análisis definitivos del material extraído durante la cirugía permitieron determinar las características del tumor y confirmar que no se había extendido.

La noticia representa un resultado favorable para la salud del pontífice, ya que los especialistas descartaron la necesidad de continuar con un tratamiento oncológico tras la intervención quirúrgica.

La evolución también permite avanzar con los preparativos de la gira sudamericana, prevista del 6 al 17 de noviembre. Tras recibir el alta médica, León XIV retomó gradualmente sus actividades públicas, aunque el Vaticano evalúa posibles ajustes para favorecer su recuperación.