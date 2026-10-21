El papa León XIV reapareció en el papamóvil y encabezó la audiencia general de la Plaza San Pedro

A solo ocho días de haber pasado por el quirófano para la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho, el papa León XIV volvió a convulsionar la Plaza de San Pedro. El líder de la Iglesia Católica encabezó este miércoles la tradicional audiencia general a bordo del papamóvil, luciendo un estado físico impecable que asombró a los miles de fieles que se concentraron bajo la lluvia.

Sin embargo, el dato político de la jornada fue su absoluto silencio respecto a la gira por América Latina, programada del 6 al 17 de noviembre. A solo 16 días de la fecha fijada para la partida, el Vaticano aguarda los resultados histológicos finales para confirmar si requerirá tratamiento oncológico complementario.

Quince minutos en papamóvil, bebés y un guiño a Sudamérica

La llegada del pontífice de 71 años al recinto abierto fue un despliegue de vitalidad. Acompañado por ovaciones que coreaban «¡Viva el Papa!» y «¡León! ¡León!», el vehículo papal recorrió los pasillos de la plaza durante casi 20 minutos, según AFP.

Durante el recorrido levantó en repetidas ocasiones el brazo derecho —el mismo lado donde se realizó la intervención torácica— para saludar a la multitud.

Al detectar a un joven corriendo tras las vallas con un niño en brazos, ordenó detener la marcha. El bebé vestía una camiseta rojiblanca de la selección de Perú, país donde vivió 20 años y que representa la última escala de su gira sudamericana.

En la Plaza San Pedro, bendijo a decenas de recién nacidos, intercambió bromas con los fieles y posteriormente se tomó tiempo para el «besamanos» con obispos, cardenales y más de un centenar de parejas de recién casados.

Catequesis completa, voz firme y la clave médica que define el viaje

A diferencia del breve mensaje del domingo durante el Ángelus, esta vez León XIV protagonizó un acto de casi una hora. Leyó sin dificultades su catequesis completa, pronunció los resúmenes en varios idiomas, mantuvo una voz potente y cantó el Padre Nuestro en latín.

Durante su discurso, el Santo Padre centró su mensaje en la protección de la familia como «fundamento de la sociedad», rechazando explícitamente el aborto y exigiendo compromisos concretos a la dirigencia política.

Los factores clave que definen los próximos días: