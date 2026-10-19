«Todo sigue en pie»: el arzobispo de Luján ratificó la llegada del papa León XIV a la Argentina

A pesar del revés de salud que obligó al papa León XIV a pasar por el quirófano en Roma, la Iglesia argentina ratificó que la histórica gira sudamericana sigue firme. El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig, despejó las dudas organizativas y confirmó que el país se prepara para recibir al Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre.

«Todo sigue en pie. Vamos para adelante», aseveró la autoridad eclesiástica en declaraciones radiales. Aclaró además que el Vaticano no emitió ninguna orden de suspensión ni modificación en la hoja de ruta trazada para la gira que también incluirá paradas en Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Preparativos para una marea humana en Luján

La parada de León XIV en la Basílica de Luján, pautada para el martes 11 de noviembre, se perfila como uno de los momentos de mayor concentración popular del viaje. Tras la conmoción internacional por el diagnóstico oncológico, la expectativa social por ver al líder católico aumentó de forma exponencial.

Los ejes de la organización en la provincia de Buenos Aires:

Sin cambios de agenda: «A nosotros no nos dijeron: ‘Bueno, bajen esto’. Seguimos trabajando y preparando todo», señaló Scheinig.

«A nosotros no nos dijeron: ‘Bueno, bajen esto’. Seguimos trabajando y preparando todo», señaló Scheinig. Operativo de flujo: la prioridad logística estará centrada en el ingreso, la permanencia y el egreso seguro de las multitudes.

la prioridad logística estará centrada en el ingreso, la permanencia y el egreso seguro de las multitudes. Llamado a la paciencia: ante el impacto emocional que genera la figura papal en momentos de vulnerabilidad física, las autoridades solicitaron paciencia a los fieles ante los inminentes cortes de tránsito y controles.

Alta hospitalaria y la luz verde de los médicos

El optimismo en la Iglesia local está respaldado por los partes emitidos desde el Policlínico Gemelli de Roma. León XIV fue dado de alta el sábado, antes de cumplir la semana completa de internación que se había previsto tras la cirugía del martes 13 de octubre, en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma.

El cirujano Stefano Margaritora confirmó que no existen impedimentos clínicos para que realice el viaje, estimando que la recuperación completa del Pontífice demandará unos diez días más. En paralelo, los especialistas aguardan los resultados de los estudios moleculares y genéticos para definir si requerirá tratamientos posteriores como quimioterapia u otra terapia dirigida.

La reaparición del Santo Padre el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus terminó de despejar la incertidumbre. Ante una multitud en la Plaza de San Pedro, León XIV agradeció las oraciones y prometió retomar sus compromisos de forma gradual tras superar una «fase delicada».

Para Scheinig, la velocidad del retorno del Pontífice de 71 años a la escena pública fue «asombrosa» y responde a una fuerza espiritual profunda: «El Papa está enfocado en entregar su vida. Cuando hay una vocación así, aparece una fortaleza especial».