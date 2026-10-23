El papa León XIV seguirá con su recuperación y suspendió un viaje a un encuentro por la paz en Italia

El papa León XIV no viajará a Asís el próximo martes por recomendación médica. Los profesionales que supervisan su recuperación consideraron que todavía es pronto para realizar el vuelo en helicóptero previsto, tras la cirugía torácica a la que se sometió el 13 de octubre.

La decisión se conoció a través de un informe médico difundido por la Santa Sede, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El documento también informó sobre los últimos controles realizados al Pontífice.

Qué dijeron los médicos sobre la recuperación del papa León XIV

Según el parte médico, León XIV se sometió a una radiografía de tórax de control. El estudio confirmó su evolución favorable después de la intervención quirúrgica.

“Según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, señalaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

Sin embargo, los profesionales recomendaron evitar el traslado aéreo por precaución. “Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”, indicaron.

El encuentro por la paz en Asís tendrá una ausencia importante

Asimismo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa no participará del encuentro Paz desarmada y desarmante.

La actividad conmemorará el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II. El encuentro reunirá a líderes y representantes de distintas confesiones y religiones cristianas, además de otros invitados.

Pese a su ausencia, León XIV enviará un mensaje a los organizadores y participantes. Según informó el Vaticano, el Pontífice buscará transmitir su cercanía a quienes participen de la jornada.

En ese mensaje, el Papa destacará el diálogo y la búsqueda de la paz. La Santa Sede señaló que está convencido de que el “espíritu de Asís”, junto con las palabras y los gestos orientados al entendimiento, representa un recurso valioso en un contexto internacional marcado por los conflictos.