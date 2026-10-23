Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó que mantiene el programa original y avanza con los preparativos

La organización del viaje del papa León XIV a la Argentina continuará su curso habitual y se ratifica la agenda prevista para noviembre, luego de que el pontífice superara su intervención quirúrgica pulmonar y confirmara su voluntad de movilizarse a Buenos Aires.

El medio Infobae mencionó que a pesar de la incertidumbre generada por la operación a la que fue sometido el pontífice en Roma el pasado 13 de octubre, los equipos eclesiásticos locales y del Vaticano confirmaron que no existen instrucciones para suspender o reducir la visita.

Los movimientos logísticos coincidieron con un mensaje informal pronunciado por el Papa durante una audiencia general en la plaza de San Pedro, donde respondió con un alentador «Argentina, allá vamos» ante la consulta de una pareja de recién casados.

Fuentes de la organización señalaron que la frase funcionó como un respaldo anímico al cronograma original. La medida contempla el aterrizaje del pontífice para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery.

En paralelo a la evolución médica favorable comunicada por el equipo de especialistas del Policlínico Gemelli, la Iglesia comenzó la distribución formal de las invitaciones para los encuentros institucionales programados en el inicio de la visita.

Cuáles serán las actividades centrales en Buenos Aires

Las convocatorias distribuidas en los últimos días corresponden a dos compromisos clave fijados para el lunes 9 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes quieran participar de forma cercana y directa, se debe contar con acreditación previa y pasar por estrictos controles de seguridad.

A las 16:10 de ese lunes, el Papa encabezará un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), situada en Puerto Madero, para centrar el debate en la dignidad laboral y los cambios tecnológicos.

El Gobierno se ilusiona con la llegada de León XIV.

Posteriormente, a las 18:45, la Catedral Metropolitana será la sede de las Vísperas, una ceremonia litúrgica que reunirá al Episcopado argentino, equipos sinodales y tres representantes laicos seleccionados por cada diócesis del país.

Para la jornada, la planificación general contempla una masiva misa en el Monumento a los Españoles en Palermo el lunes 9, un encuentro con jóvenes el martes 10 y escalas institucionales que incluirán la Casa Rosada y la Basílica de Luján.

Cómo será el operativo logístico y los cortes de tránsito

Como parte de los preparativos finales, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un esquema de restricciones al tránsito en el barrio de Palermo que se extenderá de forma progresiva hasta mediados de noviembre.

El equipo de comunicación de la Iglesia confirmó que contarán con una avanzada de funcionarios de la Secretaría de Estado, la Gendarmería Vaticana y personal de ceremonial llegará a Buenos Aires en los primeros días de noviembre para supervisar la seguridad antes de la partida de la gira sudamericana.