Elecciones en Brasil 2026 | Lula y Bolsonaro se enfrentan en el último debate: cómo verlo en vivo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador conservador Flávio Bolsonaro protagonizarán este viernes 23 de octubre su último debate televisado antes del balotaje. El encuentro comenzará a las 21.20, hora de Argentina, en los estudios de TV Globo, con la moderación del periodista César Tralli.

Lula y Bolsonaro, cara a cara: cómo ver el último debate en vivo

Según la agencia AFP, el debate podrá seguirse en vivo por TV Globo y sus plataformas digitales oficiales, como el sitio web de la cadena y Globoplay, su servicio de streaming. La disponibilidad de la transmisión por internet puede variar según la región y las condiciones de acceso de cada plataforma.

El cara a cara será el segundo entre los candidatos, después del tenso intercambio del domingo pasado, en el que ambos recurrieron a descalificaciones e insultos. Para esta nueva instancia, el grupo Globo anunció que limitará los desplazamientos de los postulantes dentro del estudio, luego de las críticas por el comportamiento de Bolsonaro durante el primer encuentro.

La expectativa es alta porque el resultado electoral permanece abierto. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula. Sin embargo, un sondeo de Datafolha difundido el jueves ubicó a ambos candidatos en un empate, con el 50% de las preferencias.

Lula, de casi 81 años, busca revertir la tendencia y conseguir un cuarto mandato no consecutivo. Su campaña pone el foco en la defensa de la democracia y los derechos sociales. Bolsonaro, de 45 años, apuesta a captar el voto conservador con promesas de mano dura contra la inseguridad y medidas para aliviar el costo de vida.

La desinformación también ocupa un lugar central en la campaña. Ambos sectores se acusan mutuamente de difundir noticias falsas y recurrieron a la Justicia electoral por presuntas irregularidades en las plataformas digitales.

Con las encuestas ajustadas y la campaña en su tramo final, el debate de TV Globo representa una de las últimas oportunidades para que los candidatos convenzan a los indecisos antes de la votación.