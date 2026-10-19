Primer debate televisivo entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva: quién ganó y la principal preocupación antes del balotaje

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentaron por primera vez en un debate el domingo, a solo unos días de la segunda vuelta del 25 de octubre por el máximo cargo de Brasil. Intercambiaron acusaciones e insultos en una tensa transmisión por Band TV que duró cerca de dos horas.

La corrupción es una de las principales preocupaciones que hay entre muchos votantes brasileños es la corrupción y los expertos señalaron que esto podría tener un gran impacto en el número que decida en abstenerse de participar en las elecciones por completo, señaló AP.

Balotaje en Brasil: lo que dejó el debate televisivo

Los analistas que esperaban que el mandatario en funciones y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro intentaran atraer a los pocos votantes indecisos quedaron decepcionados. Sus intercambios acalorados, que a menudo incluyeron a algunos de sus familiares como tema, en ocasiones fueron inaudibles, con poca discusión sobre sus planes para el futuro.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de la elección presidencial por 47% a 45%, y encuestas recientes dejan entrever que él y Lula —que aspira a su cuarto mandato no consecutivo—, están en una contienda muy reñida.

En opinión de los columnistas de O Globo, Flávio Bolsonaro tuvo la mejor actuación , aunque muy cercana a la del candidato del PT. Según consignó EL País, el senador fue puntuado con una media de 2,3 en una escala del 1 al 5. El desempeño del actual presidente fue contabilizado en 2,2.

Una victoria de Bolsonaro incrementaría la influencia de Estados Unidos en América Latina, ya que es aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Si Lula gana, Brasil mantendrá distancia de Washington y seguirá profundizando su relación con China.

Bolsonaro sostuvo que la economía de Brasil mejorará con sólo sacar a Lula del cargo y combatir la corrupción, mientras que el mandatario de 80 años defendió su gestión y sus iniciativas de asistencia social.

El momento más tenso del debate llegó cuando Lula desafió a Bolsonaro a que ambos sometan sus finanzas personales al escrutinio, para que las autoridades puedan determinar antes de la segunda vuelta si tienen transacciones sospechosas que deban ser explicadas.

la Policía Federal de Brasil le pidió al Supremo Tribunal Federal del país que abra una investigación contra Flávio Bolsonaro por una acusación de lavado de dinero que involucra a un abogado cercano a él.

El político de 45 años ya está bajo investigación por sus vínculos con Daniel Vorcaro, un exbanquero desacreditado que financió una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro niega haber cometido irregularidades en ambos casos.

Se ha programado otro debate presidencial para el viernes en TV Globo, la principal cadena de televisión de Brasil.

Balotaje en Brasil: la determinación a Meta durante las campañas

La justicia electoral de Brasil dio este lunes 24 horas a Meta para demostrar que aplica medidas para garantizar un trato igualitario en sus redes a las campañas de Lula da Silva y Bolsonaro.

Si no lo hace, la multa diaria que pesa sobre la empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, será de un millón de reales (unos 200.000 dólares), según el documento de la corte obtenido por la AFP.

En su nueva resolución, la corte concluyó que Meta no demostró haber cumplido la mayoría de las órdenes, cuyos plazos ya vencieron.

«La persistencia del incumplimiento, a pocos días de la segunda vuelta, evidencia la insuficiencia de la multa fijada», añadió.