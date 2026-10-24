Francia desplegó 70.000 agentes ante nuevas protestas sociales y casi 1.000 detenidos

Cientos de miles de personas salieron a las calles de Francia este sábado para reclamar medidas contra el encarecimiento de la vida y mejores condiciones educativas, en una jornada marcada por enfrentamientos con la policía, restricciones a las manifestaciones y un amplio despliegue de seguridad.

Francia: cientos de miles de personas protestaron contra el ajuste

Según AFP, la movilización, la segunda de gran magnitud en una semana, también se convirtió en una protesta contra el gobierno de Emmanuel Macron, quien dejará el poder en mayo. Las autoridades desplegaron 70.000 agentes y prohibieron algunas concentraciones para evitar nuevos disturbios.

Según las cifras oficiales, participaron 410.000 personas, mientras que el sindicato CGT elevó la estimación a casi 800.000. En París, las marchas reunieron entre 110.000 y 250.000 manifestantes. La jornada terminó con enfrentamientos y casi 1.000 detenidos, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En Lyon, Lille y Nantes, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar concentraciones en zonas no autorizadas. En Toulouse, un manifestante de 20 años sufrió heridas graves en una mano.

El aumento de los combustibles, agravado por la guerra en Medio Oriente, profundizó la preocupación por el poder adquisitivo. Los estudiantes también denunciaron el deterioro de las escuelas y la falta de docentes.

El dirigente Jean-Luc Mélenchon instó a Macron a ceder ante los reclamos. Mientras el gobierno prepara medidas para los estudiantes, los chalecos amarillos anunciaron otra movilización dentro de siete días. Además, los principales sindicatos convocaron una huelga general para el 5 de noviembre.

El Consejo de Europa pidió respetar el derecho a manifestarse y priorizar la desescalada.