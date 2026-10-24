París, Lyon y otras ciudades de Francia terminaron con incidentes tras las protestas de este sábado

Las protestas de este sábado en Francia terminaron con incidentes en París, Lyon y otras ciudades. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a grupos de manifestantes que intentaban avanzar hacia zonas restringidas por las autoridades.

La Prefectura de Policía estimó que 110 mil personas marcharon en París, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calculó 250 mil participantes en la capital y cerca de 800 mil en todo el país. También se registraron enfrentamientos en Marsella, Burdeos, Toulouse, Estrasburgo, Nantes y Lille, entre otras localidades.

Protestas en Francia: hubo incidentes en París, Lyon y otras ciudades

En Lyon, Lille, Toulouse y Nantes, las unidades antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes e impedir que avanzaran hacia las zonas céntricas. En París, la Policía también recurrió a cañones de agua durante el operativo.

Antes de las marchas, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, había advertido sobre posibles episodios de violencia. “No toleraremos ninguna violencia ni ninguna alteración del orden público”, sostuvo, según las declaraciones difundidas durante la jornada.

El Gobierno dispuso un operativo de seguridad con hasta 70 mil agentes desplegados en todo el país. Además, las autoridades prohibieron las reuniones públicas en distintas localidades ante el temor de nuevos disturbios.

Manifestaciones en Francia: las protestas por el costo de vida terminaron con disturbios

A diferencia de los disturbios de la semana previa, cuando se reportaron daños y saqueos en unos 3.000 comercios, esta vez no hubo asaltos generalizados, según los informes difundidos. Los incidentes se concentraron principalmente en los momentos finales de las movilizaciones.

Este sábado también se registraron movilizaciones en Albania, Italia y España, en un contexto de reclamos por el poder adquisitivo y de cuestionamientos a las políticas de distintos gobiernos.

En Milán, miles de personas, en su mayoría jóvenes, marcharon contra el aumento del costo de vida y los alquileres. La concentración comenzó en la zona de Lanza, junto al Castillo Sforzesco, y avanzó hacia la periferia de la ciudad.

La movilización italiana se realizó una semana después de los saqueos registrados en el centro de Milán. Ante la convocatoria, el Gobierno de Giorgia Meloni dispuso un amplio operativo de seguridad para prevenir nuevos episodios de violencia.