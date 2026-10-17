Francia: estudiantes y sindicatos salen a las calles este sábado contra los precios y la falta de financiamiento

Francia enfrenta una nueva jornada de protestas sociales contra el aumento del costo de vida, con movilizaciones convocadas en distintas ciudades y el respaldo de sindicatos y agrupaciones estudiantiles. Las manifestaciones también incluyen reclamos por la falta de recursos educativos y el estado de los establecimientos.

Según informó Associated Press (AP), la convocatoria de este sábado se produce después de más de tres semanas de paros escolares y de llamados en redes sociales para reactivar el movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó protestas masivas entre 2018 y 2019.

Francia prepara marchas contra el costo de vida y los bajos salarios

La Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos del país, respalda las movilizaciones. Reclaman salarios y pensiones más altas, una reducción de los precios y la protección de los servicios públicos para atender las necesidades de la población.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el viernes que las protestas se desarrollen con calma y respeto por las personas y la propiedad privada. También cuestionó la participación de quienes busquen provocar daños o disturbios.

“Existe un derecho constitucional a protestar y a expresarse, y siempre he estado vigilante y atento para que ese derecho se respete plenamente”, declaró Macron en Bruselas. Luego agregó: “Pero este derecho conlleva la necesidad de respetar. Respeto hacia las personas, respeto a la propiedad y, por lo tanto, un compromiso de no insultar ni destruir”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anticipó cientos de acciones de protesta y más de 80 marchas en todo el territorio francés. La previsión incluía concentraciones espontáneas, movilizaciones callejeras y cortes de rutas. En París, estaba prevista una marcha desde la plaza de la República, al noreste del centro.

Los estudiantes franceses reclaman más presupuesto y mejores escuelas

Desde finales de septiembre, estudiantes de distintas regiones de Francia protestan por la falta de financiación educativa y bloquearon los accesos a numerosos institutos de secundaria. Los reclamos apuntan a la escasez de personal, el deterioro de los edificios y las dificultades que atraviesan los establecimientos.

Las movilizaciones también registraron episodios de violencia, con cientos de estudiantes, docentes y policías heridos. Además, se produjeron miles de detenciones, aunque no se precisó cuántas correspondieron a manifestantes ni cuántas a personas ajenas al movimiento estudiantil.

Entre las demandas aparecen también el rechazo a la prohibición de teléfonos móviles y las quejas por las jornadas escolares que se extienden hasta las 18. Otro punto de conflicto es Parcoursup, la plataforma digital que asigna las vacantes en la educación superior.

La preocupación por el acceso a las universidades se relaciona con la competencia por las carreras más demandadas y las críticas a la transparencia del sistema de admisión. Aunque alrededor del 80% de los estudiantes de cada promoción obtiene el bachillerato, ese resultado no garantiza una vacante en la carrera elegida.

El Gobierno francés busca contener la violencia durante las marchas

El primer ministro Sébastien Lecornu sostuvo que las fuerzas de seguridad no tienen órdenes de enfrentarse a los estudiantes secundarios, sino de hacer cumplir la ley. Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos asociados a los bloqueos de establecimientos y a los enfrentamientos durante las movilizaciones.

La historia francesa registra otros episodios en los que las protestas no consiguieron sus objetivos. En 1968, una revuelta estudiantil fue seguida por elecciones que permitieron contener el movimiento, aunque las manifestaciones callejeras continuaron como una referencia central de la política del país.

El respaldo social a los reclamos estudiantiles es significativo. Una encuesta difundida por BFMTV indicó que el 72% de los franceses considera legítimas sus demandas, y que el 55% apoya el movimiento.