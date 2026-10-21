Javier Milei cruzó a periodistas en España y causó revuelo al evitar contestar ciertas preguntas

El presidente Javier Milei protagonizó cruces con periodistas españoles durante su visita a Madrid, donde participó de un encuentro del Nueva Economía Fórum. Ante preguntas sobre sus vínculos con el Partido Popular (PP) y Vox, respondió con descalificaciones a los reporteros que lo esperaban a la salida del Real Casino de Madrid.

Según informó La Nación, uno de los primeros intercambios ocurrió cuando Julia Molina, periodista de la Cadena SER, le consultó si su presencia generaba incomodidad entre sus aliados políticos españoles. Milei respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

Javier Milei en España: los cruces con periodistas por sus vínculos con Vox y el PP

La pregunta estuvo relacionada con la agenda política española. Santiago Abascal, líder de Vox, no tenía previsto reunirse con el mandatario argentino debido a compromisos de campaña, y el encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quedó reservado para una reunión privada. España se prepara para las elecciones generales previstas para fines de noviembre.

Otro de los intercambios ocurrió con un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, quien le preguntó por las dificultades económicas de los argentinos para llegar a fin de mes. Milei cuestionó el planteo. “Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, afirmó.

Durante el mismo episodio, el operativo de seguridad apartó por la fuerza al periodista Miguel González, del diario El País, cuando intentaba registrar las respuestas del Presidente. Cronistas de La Nación y Clarín también tuvieron dificultades para acceder a la ronda de preguntas que Milei mantuvo con algunos medios de televisión españoles.

Milei criticó a Clarín en un foro económico y evitó responder preguntas

Los cruces también se produjeron durante el Nueva Economía Fórum, después de un discurso de aproximadamente media hora. En la ronda de preguntas, el diario Clarín consultó al mandatario sobre la supuesta distancia de Vox y el PP durante su visita. Milei cuestionó al medio y a la periodista, pero no respondió directamente esa consulta ni otra de La Nación.

“Seguro que un periodista argentino, porque son muy precarios y la lógica no les suele funcionar”, dijo al referirse a una de las preguntas. Luego calificó a Clarín como “un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales” y formuló acusaciones sobre su actuación durante gobiernos anteriores.

Tras los intercambios, la Cadena SER entrevistó a Julia Molina para conocer lo ocurrido a la salida del evento. La periodista señaló que había preguntado por un asunto presente durante la visita y confirmó que no había recibido disculpas del equipo presidencial. Los cruces también tuvieron repercusión en Televisión Española y La Sexta, que difundieron informes sobre los episodios registrados en Madrid.