Javier Milei culpó a «una peste peor que los orcos» por la suba del riesgo país y prometió crédito más barato si lo reeligen

El presidente Javier Milei responsabilizó este miércoles a la oposición y a la volatilidad de los mercados globales por la reciente escalada del riesgo país. Lo hizo durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, primera actividad de su visita a España.

«Tenemos enfrente a una peste peor que los orcos, que es la franquicia argentina del socialismo del siglo XXI, que amenaza con romper todo el tiempo», afirmó el mandatario durante su exposición, en referencia al kirchnerismo.

Milei recordó que el indicador estaba en 3.000 puntos cuando asumió y que su gestión lo llevó a la zona de los 400, aunque reconoció que después volvió a subir. «Vivimos en un mundo convulsionado», planteó.

El Presidente definió además a la Argentina como un «activo beta agresivo», un término financiero para los instrumentos que reaccionan con más fuerza que el promedio del mercado ante los cambios del contexto internacional.

Riesgo país: la suba que reconoció Javier Milei llegó a superar los 700 puntos esta semana

La cifra que dio el Presidente sobre el piso de su gestión coincide con los registros. De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el indicador que elabora JP Morgan tocó su mínimo del año el 10 de julio, con 402 puntos básicos.

Riesgo país 657 puntos −2,20% (−15 puntos) Miércoles 21/10, 11:36Intradiario Anterior 672

Apertura 672

Máximo 672

Mínimo 657 1M 3M 6M En 2026 1 año 300 400 500 600 700 800 1 ene 16 mar 27 may 10 ago 21 oct Fuente: Rava Bursátil. Cierre diario, en puntos básicos. El dato de hoy es intradiario y provisorio hasta el cierre.

Desde entonces subió cerca de 67%. El lunes cerró en 675 puntos, su nivel más alto en un año, y el martes llegó a tocar los 710 puntos durante la rueda, aunque terminó en 672.

Este miércoles, mientras Milei hablaba en Madrid, el índice retrocedía: cerca del mediodía marcaba 657 puntos, una baja de 2,2%.

Deuda, reformas y la promesa de grado de inversión: qué cambiaría para el crédito si Milei gana en 2027

El Presidente aseguró que la deuda consolidada en relación con el PBI pasó del 100% al 39% durante su gestión. A partir de esa evolución, planteó que una mejora del contexto global y un respaldo electoral en 2027 podrían derivar en una mejor calificación crediticia. "Argentina va camino a convertirse en investment grade", afirmó.

Esa categoría, conocida como grado de inversión, corresponde a la deuda que las calificadoras consideran apta para inversión. Alcanzarla ampliaría la base de fondos habilitados a comprar bonos argentinos y abarataría el crédito para el Estado, las provincias y las empresas.

Para Milei, la clave está en la continuidad de las reformas. Mencionó el equilibrio fiscal, el saneamiento del Banco Central, el fin del cepo y la eliminación de 18.000 regulaciones. También citó el RIGI, al que atribuyó proyectos por US$ 210.000 millones.

Críticas a Cristina Kirchner y a Pedro Sánchez en la previa de las elecciones españolas

En otro tramo del discurso, el Presidente cargó contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien llamó presidiaria, y la responsabilizó por el deterioro económico de las últimas décadas.

También volvió a apuntar contra el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "dictador" y pidió echar "a patadas" en las elecciones del 29 de noviembre.

Milei cerró con un llamado a inversores y ciudadanos extranjeros. "Queremos que los hombres libres del mundo vean a la Argentina como un faro de libertad, para invertir y para venir a vivir", concluyó.