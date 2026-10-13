Los reyes de España visitan por primera vez Ceuta tras la crisis migratoria que desbordó la frontera con Marruecos

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, llegaron a Ceuta en una visita oficial inédita durante los 12 años de reinado del monarca. El viaje se produjo después de la crisis migratoria que llevó a unas 80 mil personas a cruzar desde Marruecos hacia el territorio español.

La recepción tuvo lugar frente al Palacio de la Asamblea, sede del gobierno local, donde los vecinos los esperaron con un gran recibimiento.

Felipe VI y Letizia llegaron a Ceuta tras la crisis migratoria

La visita oficial se desarrolla durante dos días e incluye una escala en Melilla, el otro enclave español ubicado en el norte de África. Ambos territorios forman parte de la frontera sur de la Unión Europea y son motivo de disputas con Marruecos.

Felipe VI nunca había visitado Ceuta, ni siquiera cuando era príncipe. Letizia, en cambio, conocía la ciudad por su trabajo anterior como periodista, cuando realizó algunas coberturas en el lugar. La llegada de ambos fue presentada en España como una visita histórica.

La última visita de la monarquía española fue en 2007 con Juan Carlos I y Sofía. La presencia del entonces rey generó malestar en Marruecos, cuyo monarca, Mohamed VI, calificó el viaje como un “lamentable retroceso” en las relaciones bilaterales.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, respaldó la presencia de los monarcas y consideró que el viaje se produjo en un momento oportuno.

La crisis migratoria en Ceuta y el desalojo de los últimos asentamientos en las playas

La llegada de los reyes se produjo tras el ingreso masivo de migrantes registrado a fines de julio, que alteró Ceuta. De acuerdo con las autoridades españolas, unas 50 mil personas ya habían regresado a Marruecos y otras permanecían en centros de acogida.

Dos días antes de la visita se había desalojado el último asentamiento de migrantes en las playas de la ciudad. Allí, miles de personas habían permanecido a la intemperie durante más de dos meses, en medio de la emergencia humanitaria.

El itinerario de Felipe VI y Letizia contempla visitas a un jardín de infantes y una escuela primaria, donde cerca del 70% del alumnado es musulmán. También incluye el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde fueron enterrados 88 cuerpos sin identificar de personas fallecidas durante el cruce fronterizo, en su mayoría por ahogamiento.

Pedro Sánchez reconoció movimientos de buques de guerra marroquíes en aguas españolas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no acompañó a los monarcas. Un día antes de la visita, reconoció que durante los días de mayor llegada de migrantes hubo buques de guerra marroquíes que maniobraron en aguas de soberanía española.

Sánchez explicó ante la prensa que España respondió con el envío de sus propios buques de guerra y sostuvo que el episodio no derivó en una escalada de la tensión diplomática. Sin embargo, la incursión marroquí no aparece en los informes desclasificados por el Gobierno tras las críticas de la oposición por las alertas sobre el ingreso de migrantes.