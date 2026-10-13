Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que operará al papa León XIV

El papa León XIV será sometido a una cirugía en la que le extirparán un nódulo confinado al pulmón. El equipo que se encargará de la operación estará liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma.

Según la información oficial, el Santo Pontífice ingresó al centro médico y permanecerá internado alrededor de una semana.

Operan al papa León XIV

León XIV llegó al centro médico en un vehículo de custodia tras salir del Vaticano. En el lugar, fue recibido por autoridades de la institución, pacientes y fieles que se concentraron desde temprano en los accesos.

El parte oficial informó que la intervención quirúrgica se realizará este martes por la tarde y estará a cargo del equipo de cirugía torácica liderado por Margaritora.

El propio Pontífice dio a conocer su estado de salud tras el rezo del Ángelus, donde detalló que los chequeos de rutina detectaron un nódulo pulmonar “en una fase muy inicial y bien localizado”. Ante la recomendación de los especialistas para removerlo, decidió concretar la cita sin demora.

Quién es Stefano Margaritora

Stefano Margaritora es director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica en la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS y profesor titular de la misma especialidad en la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

Según informó ANSA, su labor abarca el diagnóstico y abordaje de patologías pulmonares, esofágicas, mediastínicas y cervicales. Esta incluye la detección temprana de tumores, el tratamiento de bronquiectasias, enfisema y nódulos, además de intervenciones complejas en el timo.

El especialista cuenta con más de 400 publicaciones en revistas científicas internacionales y mebresía en destacadas entidades profesionales de Italia, Europa y Estados Unidos. En su área, emplea cirugía torácica videoasistida (VATS), así como técnicas uniportales y robóticas.

Este procedimiento mínimamente invasivo permite operar mediante pequeñas incisiones e instrumentos endoscópicos guiados por cámaras, ofreciendo una alternativa efectiva a la toracotomía convencional.