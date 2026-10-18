Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan cara a cara en su primer debate a una semana del balotaje en Brasil

A menos de una semana de la segunda vuelta electoral que definirá el futuro político de Brasil, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en su primer debate televisado de cara al balotaje del próximo 25 de octubre.

El cara a cara, que comenzó a las 20:00 (hora local) en los estudios de TV Band en San Pablo, marca un hito en la campaña luego de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) evitara debatir con su rival antes de los comicios de la primera vuelta. En aquella contienda del 4 de octubre, el legislador opositor quedó por delante del mandatario, obteniendo el 47% de los votos frente al 45% de Lula, un resultado que contradijo los pronósticos iniciales de los sondeos.

El debate llega en un tramo decisivo de la campaña, con encuestas que describen una competencia sumamente ajustada en situación de «empate técnico». Según los sondeos difundidos esta semana por Datafolha y Quaest que reportó Infobae, el senador del Partido Liberal (PL) reúne entre un 46% y un 51% de intención de voto, mientras que el actual presidente se ubica entre un 44% y un 49%. Ante este escenario, ambas campañas concentran sus agendas en la región Sudeste, que alberga a los mayores colegios electorales del país.

La estrategia de Flávio Bolsonaro: respuestas firmes y ratificación de los programas sociales

Flávio Bolsonaro, de 45 años, llega al debate tras haber encabezado un acto en la avenida Paulista de San Pablo. El senador es hijo del expresidente Jair Bolsonaro (quien gobernó entre 2019 y 2022 y fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo), y durante su mitin prometió «refregarle» a Lula «los crímenes que cometió contra nuestra nación».

De acuerdo con información de la red Globo, la estrategia del equipo de campaña del candidato del PL para esta recta final se centrará en dos ejes: responder a los ataques sobre su figura, y reforzar la difusión de sus propias propuestas. En los últimos días, el senador debió enfocarse en desmentir que cortará los beneficios sociales si es electo presidente, ya que su plan de gobierno no prevé recortes en esos programas, a pesar de que el oficialismo agita ese fantasma vinculándolo a las declaraciones de Bolsonaro en favor de reducir el gasto estatal. El objetivo del candidato derechista es atraer a un electorado menos ideológico con un enfoque más propositivo.

Durante la campaña, el legislador también endureció su postura en materia de seguridad, prometiendo políticas más severas que las aplicadas en El Salvador contra las pandillas: “Los que piensan que soy radical en seguridad pública no han visto nada todavía. El modelo salvadoreño me parece poco”. A su vez, acusó a Lula de «engañar a la gente para conseguir votos» y prometió que, de ganar, Brasil será una de las siete potencias del mundo.

La apuesta de Lula

Por su parte, Lula da Silva, de casi 81 años y quien busca su cuarto mandato no consecutivo, encara este debate con la intención de revertir su desventaja inicial mediante una ofensiva basada en «debates y movilización en las calles». Tras reconocer que su campaña para la primera vuelta fue «desorganizada», el mandatario cambió el rumbo de su estrategia: reforzó su actividad en redes sociales grabando videos en formato de selfie con jóvenes influenciadores electos como diputados e integró a liderazgos del Nordeste a la coordinación política de la campaña.

En el debate de esta noche, la apuesta de Lula es destacar sus recientes medidas de fuerte impacto social. El oficialismo planea hacer valer la aprobación de la enmienda constitucional que elimina la escala laboral 6×1 (garantizando dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno), la gratuidad del transporte público los fines de semana, el perdón de deudas para microemprendedores y la propuesta de un plan universitario «Pé-de-Meia».

El fin de la escala 6×1, que cuenta con el apoyo del 61% de los brasileños según encuestas recientes, se convirtió en un punto central de fricción. Mientras el oficialismo lo capitaliza como una victoria, Flávio Bolsonaro (quien inicialmente criticaba la iniciativa) terminó votando a favor, lo que llevó a Lula a acusarlo de actuar «por oportunismo electoral» y de no servir «ni como presidente de una comunidad de vecinos».

El oficialismo también busca potenciar la participación ciudadana en las calles, con actos respaldados por sectores de izquierda y figuras del espectáculo como Caetano Veloso. La tensión también se vive en el terreno digital, donde la campaña de Lula denunció a la empresa Meta ante la ONU por supuesta interferencia electoral tras sufrir restricciones temporales en sus anuncios de Instagram y WhatsApp.