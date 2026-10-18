Balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva: cuándo es la segunda vuelta en Brasil y a qué hora este domingo el debate televisivo

Flávio Bolsonaro (PL) y el aspirante a la reelección, Luiz Lula da Silva (PT) competirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Cuándo será el balotaje, a qué hora será el debate televisivo y qué dicen las encuestas.

El debate, que se realizará en la noche de este domingo en los estudios de TV Band en Sao Paulo, es esperado como un momento clave de la campaña, tras la negativa del mandatario izquierda de encontrarse con su rival antes de la primera vuelta.

Cuándo será el debate entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

El debate televisivo comenzará hoy desde las 20 y se extenderá hasta las 22. En la previa, con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, miles de seguidores de Flavio Bolsonaro se reunieron horas antes del cara a cara para un acto de campaña en la avenida Paulista de Sao Paulo,.

Sondeos de las firmas Datafolha y Quaest publicados esta semana dan al senador 51% de intención de voto frente a 49% del presidente. Una semana antes, Datafolha daba una ventaja mayor (52% a 48%).

En el entorno de Lula hay un clima de «esperanza contenida», aunque a sabiendas de que es una batalla muy difícil, dijo el viernes una fuente del gobierno, consignada por AFP.

El balotaje será el domingo 25 de octubre. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% de Lula, contrario a lo que decían las encuestas.

Lula va por su cuarto mandato en Brasil: las medidas antes del balotaje

Lula, de casi 81 años y en busca de un cuarto mandato, admitió que su campaña de primera vuelta fue la más «desorganizada» en la que participó, y dio un golpe de timón.

Reforzó su estrategia en redes sociales con la ayuda de jóvenes influenciadores electos diputados, y acusó al gigante Meta de «interferencia» en las elecciones por restringir sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

Su campaña dijo el sábado haber solicitado a las autoridades que investiguen si la de Bolsonaro recibió beneficios económicos de Meta, una acusación también remitida al relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión.

La empresa estadounidense negó tomar partido en los comicios y aunque admitió fallos – como que desactivó por error anuncios de la campaña de Lula -, alegó que se trató de «incidentes» técnicos.

Lula también multiplicó los anuncios de medidas populares. El miércoles, el Congreso aprobó una enmienda constitucional que garantiza dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno, una bandera de su campaña que beneficiará a millones de trabajadores. Flávio Bolsonaro, que se había pronunciado en contra, terminó votando a favor.

Votó por «oportunismo electoral», lanzó Lula, quien ha dicho de su rival que no sirve ni como «presidente de una comunidad de vecinos».

El mandatario anunció además un perdón de deudas a microemprendedores, becas universitarias y la eliminación de impuestos al combustible.