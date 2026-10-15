Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de tortura en Estados Unidos

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos de tortura ante un tribunal de Nueva York. La acusación se suma a las imputaciones por narcotráfico y posesión de armas de fuego que enfrentan desde su detención en Estados Unidos, en enero.

Maduro enfrenta nuevos cargos por tortura a opositores

Según la agencia AFP, la causa penal se amplió la semana pasada con cargos por presuntamente conspirar para cometer actos de tortura contra opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses. La acusación formal, presentada el 8 de octubre, describe supuestos episodios de ahogamiento simulado, violaciones y golpizas.

Para los fiscales, las prácticas buscaban reprimir a la oposición, silenciar la disidencia y preservar el poder de los integrantes de la presunta conspiración. El documento menciona el caso de un oficial detenido en 2013, quien habría sido golpeado y sometido a descargas eléctricas durante su reclusión. También señala presuntos actos de tortura posteriores a las protestas antigubernamentales de 2014.

Maduro calificó las nuevas imputaciones como «acusaciones falsas». Ambos permanecen encarcelados en una prisión federal de Brooklyn, bajo estrictas condiciones de seguridad.

Fueron capturados el 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela como mandataria encargada, bajo presión del gobierno de Donald Trump.

El juicio por narcotráfico está previsto para el 1 de junio de 2027.