París y otras ciudades vuelven al toque de queda tras los saqueos: hay más de 2.500 detenidos

Policías antidisturbios avanzan entre gases lacrimógenos en la plaza de la República, en París, durante los choques del fin de semana. (Foto: AP)

Francia volverá a aplicar este martes toques de queda nocturnos en las zonas más afectadas por los disturbios, después de que la medida rigiera el lunes en barrios de París, Lyon, Burdeos, Lille y Niza. El primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró según la agencia AFP que las restricciones «contribuyeron a la calma».

En París, los vecinos de la plaza de la República y del sector comercial de Les Halles no pudieron circular entre las 23 del lunes y las 6 del martes. La prefectura también prohibió manifestarse de noche en esas zonas, donde el fin de semana hubo choques con la policía y saqueos.

Por qué hay toques de queda en Francia: protestas contra el costo de vida, saqueos y más de 2.500 detenidos

Los disturbios estallaron al margen de las masivas protestas del sábado contra el costo de vida, que terminaron en algunos de los peores episodios de violencia callejera de los últimos años. Hubo edificios públicos incendiados, como el ayuntamiento de Limoges, y cientos de comercios saqueados.

Un auto arde en la plaza de la República, en París, una de las zonas donde rigió el toque de queda nocturno. (Foto: AP)

De las más de 2.500 personas detenidas, 123 están presas, a la espera de juicio o ya condenadas, informó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Los tribunales empezaron a juzgar a los acusados el lunes, y desde este martes comparecen los implicados en los hechos más graves.

Les couvre-feux ciblés ont contribué au calme de cette nuit. Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les préfets pour leur mobilisation. Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite. Ces décisions seront prises sur le terrain, par les préfets, en lien avec les maires. @NunezLaurent — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 20, 2026

La crisis llega a seis meses de que Francia elija al sucesor de Emmanuel Macron, con un gobierno acusado de haber desplegado un dispositivo policial insuficiente. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, adelantó que las restricciones no deberían afectar el partido de Champions League entre el PSG y el Barcelona de esta noche en París.