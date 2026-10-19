«Toques de queda parciales»: Francia impone restricciones ante la crisis social y Emmanuel Macron admite fallas policiales

El gobierno de Emmanuel Macron implementó toques de queda parciales en distintas regiones del país tras una serie de protestas contra el costo de la vida que derivaron en disturbios y saqueos. La medida fue anunciada por el primer ministro Sébastien Lecornu, quien descartó declarar el estado de emergencia pero confirmó restricciones en zonas críticas, incluida la prohibición temporal de manifestaciones en Marsella.

La decisión oficial se conoció luego de que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitiera públicamente una pérdida de control de las fuerzas de seguridad en determinadas ciudades durante el fin de semana y reconociera fallas en la previsión del operativo.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron reconoció errores en la gestión policial y solicitó la aplicación de nuevos protocolos operativos para contener los desmanes.

El balance de los disturbios y la respuesta oficial

Las movilizaciones comenzaron como un reclamo contra el encarecimiento del costo de vida y se acoplaron a demandas del sector estudiantil. Sin embargo, las concentraciones derivaron en altercados con las fuerzas de seguridad y ataques a espacios públicos.

Detenciones e heridos: los operativos policiales concluyeron con más de 2.500 arrestos en todo el territorio nacional y aproximadamente 1.000 agentes lesionados, según informó AFP.

los operativos policiales concluyeron con más de 2.500 arrestos en todo el territorio nacional y aproximadamente 1.000 agentes lesionados, según informó AFP. Daños materiales: las autoridades contabilizaron cerca de 3.000 comercios afectados por saqueos, además de incendios en dependencias municipales, como el ayuntamiento de Limoges.

las autoridades contabilizaron cerca de 3.000 comercios afectados por saqueos, además de incendios en dependencias municipales, como el ayuntamiento de Limoges. Acciones del Ejecutivo: Macron mantuvo una gira internacional orientada al abastecimiento energético, mientras que el gabinete implementó medidas de asistencia parcial para los comerciantes perjudicados.

La situación generó repercusiones en el plano financiero e institucional. En los mercados internacionales, los bonos soberanos franceses registraron variaciones negativas y el rendimiento de la deuda a 10 años aumentó, en un contexto donde el Parlamento debate un ajuste fiscal proyectado para 2027.

Desde la oposición, dirigentes de distintos sectores cuestionaron la respuesta del Ejecutivo. Por un lado, la ultraderecha criticó el desempeño del Ministerio del Interior; por otro, administraciones locales reclamaron mayor coordinación institucional para prevenir nuevos episodios de violencia en los centros urbanos.