Tiroteo en París: un ataque terrorista racista dejó un muerto y cinco heridos

La policía en el lugar del tiroteo en Trappes, en las afueras de París, el 23 de octubre del 2026. Foto: AP

Un hombre disparó este viernes desde un vehículo en tres puntos de los suburbios de París, donde mató a una persona e hirió a otras cinco —incluida una niña de 12 años— en lo que las autoridades de Francia definieron como un ataque racista.

El sospechoso fue detenido minutos después del tiroteo y la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió el caso. El presidente Emmanuel Macron declaró que se trató de “un ataque terrorista racista” y señaló que las declaraciones del agresor sugieren que el hecho fue premeditado.

Para el presidente de Francia se trató de un ataque terrorista

“Estas personas fueron atacadas por el color de su piel o su religión percibida y por ninguna otra razón”, manifestó Macron tras reunirse con funcionarios y residentes en el suburbio de Trappes, a unos 30 kilómetros al oeste de París. “No hay lugar para esto en Francia”, enfatizó.

Los disparos se registraron en un lapso de 15 minutos en las localidades de Trappes y La Verrière, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. A causa del ataque, un hombre francés nacido en el año 2000 perdió la vida y cinco personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

Nuñez felicitó a los cinco agentes de la brigada anticrimen que arrestaron al sospechoso en menos de 20 minutos desde el inicio del ataque.

El detenido fue identificado por la Fiscalía Nacional Antiterrorista como Kévin T., nacido en 1987. El organismo detalló que el hombre tenía cuatro condenas previas borradas automáticamente por la legislación francesa. Durante la tarde, un familiar directo del sospechoso también quedó bajo custodia policial.

En el auto del agresor se halló una ametralladora tipo Sten y gas lacrimógeno. Además, durante el allanamiento a su departamento, las fuerzas de seguridad descubrieron tres cilindros de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador a modo de trampa.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, indicó que el tirador atacó contra transeúntes en varios sectores, incluido un parque infantil. “Probablemente este sea uno de los primeros intentos de asesinatos masivos motivados por la islamofobia y el racismo”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Igualdad de Género y Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, confirmó que la niña de 12 años sufrió heridas graves y remarcó: “Si se establece un motivo racista, espero que toda la nación esté al lado de los residentes de Trappes, La Verrière y las víctimas”.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una causa por varios delitos, entre ellos “asesinato en relación con una empresa terrorista con la circunstancia agravante de que el acto se cometió debido a la pertenencia real o percibida de la víctima a una determinada raza, grupo étnico, nacionalidad o religión”.

El hecho ocurrió mientras el país galo ajusta operativos de seguridad de cara a una jornada de protestas convocada para este sábado por el alto costo de vida, contexto que incluye el cierre preventivo de importantes museos para evitar disturbios.