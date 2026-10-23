Francia busca frenar las manifestaciones: el Gobierno endurecerá los controles para el fin de semana

Francia vivió uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, por las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y mejores condiciones educativas. (Foto: AP)

El aumento del precio del combustible, el descontento con el estado de las escuelas, el deterioro de los servicios públicos y la crisis de la vivienda están alimentando una ola de protestas en Europa. Uno de los países con mayor número de accidentes y batallas campales entre protestantes y la seguridad ocurre en Francia.

Tras una serie de tensiones sociales y recomendaciones presidenciales, el Gobierno francés ha decidido restringir las movilizaciones previstas en gran parte del territorio nacional durante el próximo fin de semana.

El comunicado oficial del Gobierno francés por las manifestaciones

El presidente Emmanuel Macron sugirió evitar las concentraciones públicas, en particular durante la jornada del sábado. En paralelo, el ministerio del Interior confirmó el despliegue de efectivos militares para reforzar el operativo de vigilancia.

Según detalló el medio NA, las autoridades locales informaron que la medida busca prevenir incidentes violentos en los centros urbanos más importantes del país europeo.

París presentó diversos focos de conflicto, robos a comercios y detenidos por vandalismo (Foto: AP)

El Ejecutivo nacional indicó que se prohibirán aquellas solicitudes de protesta presentadas por sectores carentes de legitimidad formal. Por el contrario, las marchas sindicales debidamente notificadas recibirán rutas alternativas para garantizar el orden público.

Manifestaciones en Francia: los operativos de seguridad en las principales ciudades

En Lyon, la prefectura departamental dispuso la prohibición absoluta de toda marcha programada para el transcurso del sábado. Una decisión similar se adoptó en Marsella, donde además se fijó un toque de queda nocturno para menores y adultos.

Por su parte, las comunas de Toulon y Niza implementaron restricciones horarias estrictas que paralizarán las concentraciones callejeras. La única excepción significativa se registrará en la capital francesa, donde se autorizó una movilización gremial específica.

Dicha marcha transcurrirá exclusivamente entre la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Nación bajo un fuerte control policial. El despliegue de la Operación Centinela completará el esquema de seguridad diseñado para contener posibles disturbios.