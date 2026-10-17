Así era por dentro el histórico ayuntamiento de Limoges que se incendió durante las protestas en Francia

El histórico ayuntamiento de Limoges, en Francia, fue escenario de un incendio que provocó graves daños durante las manifestaciones del 17 de octubre de 2026. El edificio, conocido como Hôtel de Ville, es uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad y conserva una historia ligada al patrimonio artístico y cultural local.

Diseñado por el arquitecto Charles-Alfred Leclerc (1843-1915), ganador del Gran Premio de Roma, el inmueble fue inscrito como monumento histórico en 1975. Su diseño se inspiró en el ayuntamiento de París y combina una base de granito con una fachada de piedra caliza, en la que conviven elementos del Renacimiento tardío y del estilo Luis XIII.

⚡️🇫🇷 La mairie de Limoges incendiée. #17octobre La charpente de l’hôtel de ville de #Limoges en feu. ⭕️ Des manifestants ont pris d’assaut le bâtiment et ont allumé un feu au rez-de-chaussée. Les flammes se sont rapidement propagées et ont gagné le toit vers 19 heures ⭕️ Les pompiers sont intervenus peu après 18 heures. La toiture (et donc la charpente) est atteinte par les flammes ⭕️ Quatre véhicules de police ont été brûlés, des voitures ont explosé devant la mairie, et des commerces ont été pillés (notamment la FNAC). Des blessés des deux côtés sont signalés October 17, 2026

Mosaicos, porcelana y obras de arte

Entre los detalles más destacados del edificio se encuentran los medallones de mosaico dedicados a figuras históricas de Limoges: el esmaltador Léonard Limosin, el canciller d’Aguesseau, el revolucionario Vergniaud y el mariscal Jourdan.

También sobresale una fuente decorada con placas de porcelana, un elemento que refleja la tradición artesanal de la región.

El incendio puso en riesgo parte de ese patrimonio. Según la información difundida, las decoraciones realizadas por Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts y Urbain Bourgeois se habrían perdido definitivamente. También se señaló la posible destrucción de la gran escalera de honor, uno de los espacios destacados del edificio.