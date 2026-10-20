Tras los disturbios en Francia, el principal sindicato reclama un aumento salarial de 100 euros: «No llegamos a fin de mes»

El principal sindicato de Francia, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), reclamó un aumento salarial de 100 euros mensuales para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. La propuesta fue presentada este martes por su secretaria general, Marylise Léon, en medio de las protestas por el costo de vida y a pocas horas de una reunión con el Gobierno.

“Cada vez hay más trabajadores pobres y trabajadores que duermen en sus autos. No conseguimos llegar a fin de mes”, afirmó Léon en una entrevista con la emisora France Inter. La dirigente sindical pidió medidas concretas para recuperar el poder adquisitivo y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosos trabajadores.

El reclamo salarial en Francia y las medidas que exige el sindicato

El reclamo será uno de los temas centrales del encuentro convocado por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, para este miércoles a las 10.30, hora local, en la sede del Gobierno según informó EFE. La reunión se realizará después de las manifestaciones del sábado, que derivaron en episodios de violencia y saqueos en distintas ciudades del país.

Léon también propuso incorporar a las organizaciones empresariales a las conversaciones y cuestionó el funcionamiento de la negociación colectiva en algunas ramas profesionales. Además, reclamó que las compañías que no contribuyan a mejorar los salarios de sus empleados dejen de recibir exenciones en las cotizaciones sociales.

La secretaria general de la CFDT, Marylise Léon.

La secretaria general de la CFDT condenó los hechos violentos registrados durante las protestas, aunque pidió que no desplacen del debate las demandas de quienes se manifestaron pacíficamente. “Es una pena que estas violencias hayan empañado y, en cierto modo secuestrado, el mensaje social que se envió al Gobierno”, sostuvo.

La dirigente también reclamó una investigación parlamentaria para esclarecer lo ocurrido y analizar la estrategia de mantenimiento del orden público y el despliegue de las fuerzas de seguridad. En paralelo, pidió que los próximos presupuestos, correspondientes a 2027, contemplen criterios de justicia fiscal y una mayor contribución de los grandes patrimonios.

Los sindicatos también prevén abordar la jornada de movilización convocada para el jueves 5 de noviembre, en la que exigirán mejoras salariales, empleo, fortalecimiento de los servicios públicos y apoyo a la industria. Léon rechazó que la proximidad de las elecciones presidenciales, previstas para dentro de seis meses, sea un argumento para postergar las respuestas a las demandas sociales.

Toques de queda y ayudas para los comercios afectados por los saqueos

Mientras continúan las negociaciones, Marsella, Niza y Burdeos se encaminan a mantener por una segunda noche consecutiva de restricciones nocturnas en determinados barrios, con medidas que afectan a los menores de edad.

En Marsella, el toque de queda se aplica entre las 22 y las 5 en zonas próximas a centros comerciales. En Niza rige de 21 a 6, mientras que en Burdeos se extiende de 22 a 7. Las restricciones en estas dos últimas ciudades están previstas hasta el 26 de octubre.

El presidente de Francia, Emmanuel Macrón.

París y Lyon también aplicaron restricciones durante la noche anterio. En la capital, las medidas alcanzaron sectores comerciales y zonas de gran circulación, además de áreas próximas a edificios institucionales.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, más de 2.500 personas fueron arrestadas por los hechos registrados en distintas partes de Francia y 149 quedaron en prisión preventiva. Entre los episodios más graves figura el incendio del edificio del Ayuntamiento de Limoges, cuyo campanario se derrumbó. Uno de los sospechosos fue detenido en Val d’Issoire, entre Limoges y Poitiers.