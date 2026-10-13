Videos | Caos total en Chile: tornado inédito en Santiago, granizo y feroces inundaciones este martes 13

Un agresivo evento meteorológico acompañado de intensas granizadas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento provocó una jornada de caos, destrozos e inundaciones en la Región Metropolitana y diversos puntos de la zona central de Chile durante este martes 13 de octubre.

La severidad y rápida extensión del fenómeno llevaron al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a elevar al máximo los protocolos: tras cancelar una Alerta Amarilla al mediodía y pasar brevemente por una Alerta Temprana Preventiva, el organismo decretó a las 17:15 la Alerta Roja para toda la capital chilena. Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas desde la región de Coquimbo hasta la del Bío Bío, advirtiendo además que la inestabilidad en los sectores cordilleranos se mantendrá hasta el miércoles 14.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, intentó llevar tranquilidad e informó que se esperaba que las precipitaciones continuaran intermitentemente hasta las 21 o 22 horas, pero con menor intensidad.

Un tornado en Estación Central y más de 40 mil hogares sin luz

El evento más destructivo de la jornada quedó registrado en el sector del Terminal Sur de buses (Turbus), en la comuna de Estación Central, donde múltiples videos captaron cómo las intensas ráfagas de viento levantaron objetos pesados y materiales livianos que terminaron volando a varios metros de altura sobre la techumbre de las instalaciones.

Tras analizar las imágenes, la Dirección Meteorológica de Chile confirmó que el evento correspondió a un tornado categoría EF0 (la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada), con vientos que alcanzaron entre los 105 y 137 kilómetros por hora. El fenómeno generó daños como tejas caídas, techos de estructuras livianas arrancados y árboles poco profundos derribados.

En paralelo, la intensidad de la tormenta eléctrica colapsó el suministro energético. A las 18:35 horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó un pico de 43.025 hogares sin luz. Las comunas más afectadas fueron Puente Alto, San Bernardo, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Pirque, Lampa y Estación Central. Desde la distribuidora Enel detallaron que, en el sector de Lampa, ya habían restablecido el servicio para el 65% de los clientes afectados, mientras que CGE desplegó a su personal de emergencia para reponer el suministro en zonas de Puente Alto, Buin y Pirque.

Calles bajo el agua, caos vial y el colapso de la red de Metro

El impacto del temporal paralizó de manera sustancial la red de transporte de la capital. Según TransporteInforma, la acumulación de lluvia y granizo tornó el pavimento resbaladizo, apagó decenas de semáforos y anegó arterias clave como la avenida Irarrázaval y el paso bajo nivel de Carlos Dittborn con Vicuña Mackenna en Ñuñoa. En ese último punto, junto a la estación de Metro Ñuble, el agua generó una especie de «cascada» de varios metros que cayó directamente hacia el interior de una obra en construcción aledaña.

Ante la falta de buses de la red de transporte público (RED), el Metro de Santiago sufrió el embate directo del temporal. El servicio debió interrumpirse parcialmente por la severa acumulación de agua en los accesos, las mesaninas y las vías. En la Línea 1, la estación Pedro de Valdivia fue cerrada completamente, mientras que Salvador quedó habilitada solo para salida. La estación Tobalaba mantuvo ingresos habilitados solo por accesos de la Línea 1 y Los Leones por la Línea 6. A su vez, la estación Manuel Montt registró un severo ingreso de agua, y en la Línea 2 los trenes solo pudieron operar de manera fraccionada (entre Hospital El Pino y Franklin, y de Los Héroes a Vespucio Norte).

Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, confirmó que mantienen a los equipos técnicos desplegados en terreno con bombas de extracción para evacuar rápidamente el agua, solicitando a los pasajeros utilizar la red con moderación.

Techos caídos, el «Titanic» en Providencia y evacuaciones

El granizo acumulado en un brevísimo lapso de tiempo provocó estragos en el sector oriente y centro de la capital. En las dependencias de la Municipalidad de Providencia, el agua se abrió paso por las oficinas y generó una cascada sobre las escaleras hacia los niveles subterráneos. «El Titanic» y «se me acaban de congelar los pies», se escucha gritar a los funcionarios en los videos difundidos por Radio Bío Bío, mientras intentaban sacar sus vehículos de las cocheras. Una situación idéntica ocurrió en los estacionamientos subterráneos del Mall Alto Las Condes; desde la empresa Cenco Malls indicaron en un comunicado que la emergencia pudo ser controlada rápidamente tras la intervención de los equipos de extracción.

Caudal arrastra personas al cruzar avenida en Ñuñoa tras fuerte lluvia y granizos https://t.co/fqpZDo3wZC October 13, 2026

En la comuna de Santiago, el alcalde Mario Desbordes reveló que la situación fue crítica porque el hielo del granizo taponó las canaletas y solidificó las bajadas de agua, lo que provocó el colapso del techo en múltiples edificios antiguos que no estaban preparados para este peso. Entre los recintos más afectados figura el histórico Teatro Municipal («se nos llovió completo», lamentó el jefe comunal), además de dos hogares de adultos mayores que sufrieron la caída de sus techumbres, obligando al municipio a buscar vehículos de emergencia para trasladar a los residentes en medio del colapso vial total.

Desborde del río Mapocho y bajada de lodo en Coquimbo

Con el correr de las horas, las emergencias excedieron el radio metropolitano urbano. En la comuna de Talagante, Senapred activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) directamente a los teléfonos celulares para ordenar la evacuación urgente del campamento Ribera del Río debido al desborde inminente del río Mapocho. En el comunicado oficial, el organismo pidió mantener la calma y acatar las indicaciones, recordando especialmente a las familias «no olvidar considerar a su mascota y sus necesidades» durante la evacuación.

Por último, en la Región de Coquimbo, la comuna de Vicuña entró en alerta tras la activación de múltiples quebradas (Leiva, El Arenal, El Cebollín y Diaguitas). El alcalde Mario Aros Carvajal llegó hasta las zonas afectadas y advirtió sobre la gravedad del fenómeno: «Esto es lodo y barro, no es agua, no es como habitualmente vemos las quebradas», enfatizó. El municipio debió desplegar maquinaria pesada para despejar el avance del material, ordenó el corte preventivo de caminos y recomendó a los conductores utilizar como vía alternativa la ruta por el sector de Peralillo para evitar tragedias.