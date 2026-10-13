Alerta en el Litoral por El Niño: abren las compuertas de Itaipú y Yacyretá ante la imparable crecida del río Paraná

El avance del fenómeno meteorológico de El Niño comenzó a golpear con fuerza a la región del Litoral, obligando a las autoridades de Argentina, Paraguay y Brasil a coordinar maniobras de urgencia para atenuar el impacto de las crecidas. Ante el abrupto aumento de los caudales, las megarepresas de Itaipú y Yacyretá debieron abrir sus compuertas para regular los niveles de agua y vaciar parcialmente sus embalses.

En el caso de Yacyretá, la Entidad Binacional (EBY) activó primero el vertedero secundario Aña Cuá y luego habilitó el principal para amortiguar los efectos de las precipitaciones y las descargas de las 45 presas brasileñas ubicadas aguas arriba, según precisó Infobae. La EBY reportó que los caudales afluentes superaron en un 37% la media histórica durante septiembre y ya se ubican un 40% por encima del promedio en lo que va de octubre, pronosticando un escenario de aguas altas que se extenderá hasta diciembre.

Yacyretá suspendió las visitas y cerró la frontera

Frente a este complejo panorama hídrico, las autoridades de Yacyretá anunciaron la suspensión temporal de todas las visitas turísticas y técnicas a la central hidroeléctrica por estrictas «razones de seguridad». Tal como indicó Clarín, la medida entró en vigencia este martes 13 de octubre y se extenderá, en principio, hasta el sábado 17, quedando sujeta a la evolución de las condiciones climáticas.

En paralelo, el organismo confirmó el cierre del paso fronterizo que conecta la localidad correntina de Ituzaingó con la ciudad paraguaya de Ayolas durante el mismo período. El impacto inmediato de la liberación de agua ya se hace sentir frente a las costas de Ituzaingó, donde los registros de la Prefectura Naval marcaron una altura inicial de 3,10 metros (al borde del nivel de alerta de 3,50 metros), aunque se prevé que el río podría trepar hasta los 4,2 metros en los próximos días. En Ayolas, las marcas pasarían de los 5,1 metros actuales hasta los 5,6 metros.

Emergencia rural en Empedrado y playas clausuradas

Río abajo, las consecuencias de la crecida ya alteran la vida de las poblaciones ribereñas. El diario El Litoral detalló que en la capital de Corrientes, la Municipalidad dispuso el cierre preventivo de la playa Islas Malvinas II para resguardar la seguridad de los vecinos, sumándose a la inhabilitación del balneario Islas Malvinas decretada el pasado viernes 9 de octubre tras registrarse un caudal superior a los 4,83 metros.

Sin embargo, la situación más dramática se vive en la localidad correntina de Empedrado, donde el intendente Fernando Echeverría declaró la emergencia hídrica ribereña y rural. Si bien el casco urbano está a salvo por su ubicación sobre una barranca, el peligro se concentra en las zonas de islas, donde habitan unas 200 personas y trabajan 50 productores con un capital de 1.800 animales (bovinos, ovinos y caprinos).

El municipio inició gestiones a contrarreloj ante Prefectura y otras fuerzas para conseguir una barcaza que permita trasladar el ganado antes de que el agua tape los terrenos. Los barcos comerciales de la zona tienen demoras de hasta 10 días y una embarcación del Ejército consultada no estaba disponible. Ante este escenario, algunas familias ya comenzaron a autoevacuarse hacia las costas de Empedrado y Derqui.

Evacuaciones en Paraguay y las alertas de la NOAA

Las severas lluvias también causaron estragos en la zona de la Triple Frontera. Según difundió La Nación, en Ciudad del Este (Paraguay), el avance del río Paraná superó los 115,76 metros sobre el nivel del mar y provocó la inundación del barrio San Rafael, obligando a evacuar a más de un centenar de familias que residen en sectores bajos. El director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, supervisó los operativos junto a la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Defensa del país vecino.

De cara a las próximas semanas, las perspectivas climáticas no son alentadoras. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió que el noreste argentino (especialmente Misiones y Corrientes) es una de las regiones globales más amenazadas por la probabilidad de precipitaciones extremas asociadas a El Niño.

El río Uruguay y el alivio temporal en Salto Grande

A diferencia de la cuenca del Paraná, el escenario en el río Uruguay trajo un leve respiro, aunque se mantiene el estado de alerta generalizado, de acuerdo a la información publicada por Infobae. En la ciudad entrerriana de Concordia, finalmente no fue necesario concretar las 500 evacuaciones que se habían pronosticado para este lunes.

El intendente Francisco Azcué explicó que la mejora climática local y las maniobras de la represa de Salto Grande fueron claves para evitar la catástrofe. La administración del complejo hidroeléctrico mantuvo abiertos sus vertederos durante los últimos días para vaciar parcialmente su embalse de 80 mil hectáreas, cuyo nivel subió de 32 a 33 metros (el límite es 35), logrando absorber el pico de la crecida.

Gracias a esta contención, el río alcanzó los 11,46 metros frente al puerto local, muy por debajo de los 13 metros temidos, limitando el saldo a solo 6 familias reubicadas (12 adultos y 10 niños). No obstante, la Prefectura Naval mantiene el estado de alerta en múltiples localidades costeras, incluyendo Panambí (Misiones); Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland (Corrientes); y Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay (Entre Ríos).