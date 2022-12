Gaido busca regularizar el barrio militar en Neuquén

El barrio militar no es un barrio de Neuquén, es ordenado pero no tiene calles, está en zona céntrica y frente al barrio La Sirena y un hipermercado del otro lado de la avenida Mosconi, pero no tiene ni cloacas, ni pluviales, ni puede recibir correspondencia, describió el intendente Mariano Gaido.

El jefe comunal se reunió por la mañana del miércoles con los responsables de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en procura de “regularizar” esa zona de unas 4 manzanas y que figura como zona Afuven, en referencia a la Asociación de Fútbol de Veteranos de Neuquén, que tiene un complejo en las inmediaciones.

Según describió el jefe comunal, la gestión en Buenos Aires forma parte de una conversación con el comandante a cargo de la Sexta Brigada de Neuquén, preocupado por la situación de las viviendas institucionales del Ejército en la capital neuquina.

Gaido describió que se trata de viviendas que están en pleno centro y que, sin nomenclaturas catastrales, no pueden recibir los paquetes de compras on line, por ejemplo.

“Necesitan cloacas y no podemos hacer obras porque no tenemos permiso, requiere de asfalto, de agua y pluviales”, sostuvo el jefe comunal. El barrio está cercado, pero no pertenece a la categoría de barrios privados o barrios cerrados de la capital neuquina, aseguró.

En búsqueda de “conectarlo a la ciudad”, Gaido inició gestiones ante la AABE en Buenos Aires. Buscará lograr una forma de convenio para iniciar conexiones de servicios en la barriada de casas institucionales que pertenecen al Ejército Argentino.

Gaido tenía previsto regresar a finalizar el miércoles o en horas de la mañana del jueves a la capital neuquina, donde una de sus primeras actividades será la rúbrica de la nueva concesión de transporte público.

Ayer había versiones contrapuestas respecto a la licitación del trasnporte público para los próximos 10 años. La comisión había emitido dictámen, sin embargo, ante la ausencia del jefe comunal por las gestiones oficiales en Buenos Aires, esperaban su arribo para dar a conocer cómo se adjudicarán los 3 ramales que se licitaron en noviembre pasado.