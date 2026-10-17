Neuquén avanza con el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y la jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron el avance de la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, ubicado en el Distrito 2 de la Meseta. La obra, financiada íntegramente con recursos municipales, estará destinada a la investigación biomédica, el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento.

Gaido recorrió las obras del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico de Neuquén

Los trabajos se concentran actualmente en el encofrado de las columnas y los tabiques de la planta baja. Si las condiciones climáticas lo permiten, durante la próxima semana se prevé hormigonar gran parte de esa estructura y avanzar luego con las losas.

Durante la recorrida, Gaido destacó la incorporación de la ciencia y la tecnología a la matriz productiva de la ciudad, históricamente vinculada al gas y al petróleo. “Nosotros somos gas y petróleo, estamos orgullosos, pero también somos ciencia y tecnología, somos investigación médica”, afirmó.

El jefe comunal también resaltó las oportunidades de capacitación para técnicos e ingenieros y mencionó al Instituto Vaca Muerta como una alternativa para impulsar nuevos desarrollos. “Tenemos la oportunidad de que acá técnicos, ingenieros, se capaciten en el Instituto Vaca Muerta y tengan la oportunidad de generar una herramienta tecnológica que sea orgullo del país”, expresó.

Por su parte, Pasqualini explicó que uno de los pisos estará destinado al trabajo del COI en investigaciones vinculadas al cáncer. Además, el edificio albergará a cuatro institutos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue y dispondrá de espacios para empresas tecnológicas.

El proyecto contempla unos 1.700 metros cuadrados cubiertos distribuidos en cuatro niveles, un centro de datos, áreas de incubación de emprendimientos y aceleración de proyectos. También incluye una pasarela de conexión con los edificios existentes y unos 4.500 metros cuadrados de estacionamiento.

El plazo de ejecución estimado es de entre 270 y 365 días.