Mariano Gaido: «Neuquén es la gran oportunidad de Argentina»

Hay una palabra que aparece una y otra vez cuando Mariano Gaido habla de la ciudad de Neuquén: transformación. No se refiere solamente a nuevas calles, edificios o parques. Su mirada apunta a una capital que cambia su manera de crecer y que, al mismo tiempo que recibe nuevas inversiones y habitantes, busca construir una infraestructura capaz de acompañar ese proceso.



“Una ciudad tecnológica”, dice el intendente cuando le preguntamos cómo imagina Neuquén en 2030. Y enseguida amplía la perspectiva: habla de conectividad, transporte público, movilidad eléctrica e inteligencia artificial. Para él, el futuro urbano no es una idea abstracta sino una aceleración que ya está ocurriendo y frente a la cual la ciudad tiene que prepararse.



En ese escenario, Neuquén está dejando de ser una economía solamente vinculada al petróleo y al gas para sumar nuevas actividades. Turismo, ciencia y tecnología, industria y sustentabilidad aparecen en su visión como componentes de una economía más diversificada.

Más de 30 km de paseo costero / Foto Cecilia Maletti.

El crecimiento de Neuquén plantea, para Gaido, una pregunta territorial: ¿hacia dónde más puede seguir expandiéndose una ciudad? Su respuesta combina dos movimientos.



Por un lado, Neuquén va a seguir creciendo en altura. El intendente menciona los aproximadamente mil edificios existentes y más de cien que se encuentran en construcción como una expresión concreta de esa transformación. Para él, la densificación también tiene una razón vinculada con la eficiencia: un edificio permite aprovechar de otra manera las redes de agua, cloacas, electricidad y conectividad.

La ciudad ofrece eventos culturales, corporativos, gastronómicos y deportivos. Las bardas y el río son un trazo distintivo de la capital. / Foto de Cecilia Maletti

La otra dirección es hacia el norte. Allí ubica una nueva ampliación del ejido urbano y un nuevo polo de la ciudad que, según proyecta, tendrá industria, energía, vivienda e infraestructura.



En ese territorio aparecen el nuevo Parque Industrial (PIC) y el parque solar, pero también una proyección habitacional de 10.000 lotes con servicios. La lógica es que el crecimiento industrial genere empleo y que esos trabajadores encuentren también un lugar donde vivir, junto con infraestructura educativa y sanitaria.

En 2026 se inaugurarn nuevos miradores / Foto Cecilia Maletti

Turismo y eventos

Si hay una transformación que el intendente de la ciudad considera especialmente significativa es la relación de Neuquén con sus espacios naturales.



Además de los 30 kilómetros de paseo costero, se suman los miradores, senderos y la puesta en valor de Las Bardas.

La intención es que Neuquén deje de ser una ciudad de paso hacia otros destinos de la Patagonia y se consolide como en un destino en sí mismo.

Los ríos Neuquén y Limay y las bardas forman parte del paisaje de la ciudad y de la actividad turística y recreativa / Foto Cecilia Maletti



En su relato aparecen cinco áreas naturales protegidas, nuevos espacios en la zona de la Península Hiroki, un puente peatonal hacia la Isla de las Aves, senderos, el mirador de los tres ríos y la construcción de una telecabina desde el ingreso a la Península Hiroki.

La apuesta turística se completa con eventos culturales, gastronómicos, deportivos y corporativos. Menciona la Copa Davis que se jugará los días 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che, motocross, pádel, la Corrida de la Confluencia y la posibilidad de que llegue a Neuquén el Ironman, el reconocido evento internacional de triatlon que se realizaría en diciembre.

Nuevos espacios

La Neuquén que proyecta Gaido también tendrá nuevos lugares para encontrarse. Una de las obras que mencionó es el Neuquén Arena, el estadio multipropósito proyectado en la intersección de la Ruta 67 y la Autovía Norte. Según explicó, la licitación se realizará antes de fin de año.



También está el nuevo auditorio junto al Museo Nacional de Bellas Artes. El proyecto busca sumar una sala de convenciones en una ubicación céntrica sin afectar el edificio del museo.



La escala de los espacios públicos también cambiará. El intendente anunció dos grandes “parques de la ciudad”, uno en el oeste y otro en el este, pensados especialmente para niños y adolescentes, con infraestructura para juegos, movilidad y recreación.



La idea forma parte de una política más amplia de renovación de plazas y parques. Habla de unas 20 plazas nuevas o en proceso de desarrollo en distintos sectores de la ciudad.

Dos edificios de tres, están en funcionamiento en el Polo Científico Tecnológico / Foto: Cecilia Maletti

Tecnología y conocimiento

La matriz energética también forma parte de la ciudad que proyecta. Gaido anticipó la licitación de una nueva etapa de generación solar: 10 megas que construirá la ciudad y otros 100 megas que serán licitados de manera privada.



En paralelo, el Polo Científico Tecnológico y el Parque Industrial son proyectos de gran escala que atraviesan su visión de futuro, el intendente plantea una evolución adicional: que el conocimiento también se vuelque hacia la salud.



El tercer edificio del Polo Científico Tecnológico tendrá una orientación vinculada con la investigación médica, tratamientos y un futuro distrito médico. Tendrá alrededor de 1.700 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en planta baja y tres niveles superiores.

Los colectivitos eléctricos son una nueva opción de transporte para los neuquinos / Foto Emiliano Ortíz

Movilidad y transporte

La transformación de los principales corredores viales busca reducir los tiempos de viaje y acompañar la expansión urbana. La finalización de la nueva avenida Mosconi aparece como una de las piezas centrales de ese esquema, pero forma parte de un plan más amplio de conexiones.



La municipalidad plantea un transporte público que acompañe el crecimiento industrial y urbano. En el futuro Parque Industrial, por ejemplo, el intendente anticipa un servicio de transporte público para los trabajadores. Por otro lado, destacó que el sistema de colectivos de la ciudad, COLE, atraviesa una nueva etapa con la incorporación de unidades eléctricas.



También se impulsan otras alternativas de movilidad sustentable, como las bicicletas y los monopatines eléctricos. La ciudad cuenta con siete estaciones de carga distribuidas en distintos puntos y, según expresó el intendente, continuará ampliando la infraestructura. Actualmente la capital dispone de 200 unidades de bicicletas eléctricas. Hacia fines de año llegará a 400, de acuerdo con la municipalidad.

Ciudad limpia

En los próximos meses se licitará la segunda etapa y la principal del nuevo Centro Ambiental, para darle previsibilidad al tratamiento de residuos de Neuquén y también a otras ciudades vecinas que se quieran incorporar, como Plottier y Centenario. “Es política de estado”, añadió el intendente.



Uno de los principales objetivos en materia de higiene urbana es ampliar la cobertura de recolección de residuos hasta llegar al 100%. En ese sentido, remarcó la incorporación de módulos bilaterales de recolección, una tecnología que definió como una de las más modernas del país y que también utiliza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema permite, además, incorporar herramientas tecnológicas para conocer el nivel de llenado de los contenedores y optimizar los recorridos y tiempos del servicio.

Neuquén crece y con ella los proyectos inmobiliarios / Foto: Cecilia Maletti

La Neuquén del futuro

Hacia el final de la entrevista aparece una definición que resume la visión de Gaido sobre el futuro de Neuquén. Imagina una ciudad limpia, sustentable, con espacios públicos para las familias, nuevas formas de movilidad y una economía que avance más allá de los hidrocarburos.



La idea que atraviesa su planteo es la de planificar hoy la ciudad que todavía no existe. El nuevo centro ambiental, proyectado para los próximos 30 años, y la expansión hacia el norte, con industria, viviendas, salud y educación, son algunos de los ejemplos de esa mirada.



También proyecta una Neuquén más extendida, tecnológica, conectada y turística, con más parques, nuevos sistemas de transporte e infraestructura preparada para las próximas décadas. Una ciudad que no deja de crecer, pero que busca decidir cómo quiere hacerlo.