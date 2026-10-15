Neuquén ya renovó 100 garitas de COLE: el municipio proyecta sumar otras 100 en 34 sectores de la ciudad

El sistema de transporte urbano de Neuquén alcanzó un hito en su infraestructura: la Municipalidad confirmó que ya son 100 los nuevos refugios instalados y puestos a punto en distintos puntos de la capital. Con una demanda diaria que oscila entre los 112.000 y 114.000 pasajeros, el Ejecutivo local ratificó que el plan continuará con una tercera etapa para incorporar otras 100 unidades.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, detalló el ritmo que adquirieron las cuadrillas en los últimos meses. «Hemos llegado ya a la garita número 100. El año pasado fueron 24 y este año, 80. La verdad es que tenemos una dinámica muy buena», remarcó el funcionario, al explicar que las tareas incluyeron la construcción de nuevas plateas de hormigón para garantizar la durabilidad de las estructuras.

Dónde se hicieron las obras y el mapa de la próxima etapa

Para definir las prioridades de instalación, los equipos técnicos aplicaron un criterio estrictamente basado en la densidad de usuarios. «El protagonismo lo toma la demanda: donde tenemos mayor cantidad de pasajeros, tratamos de llegar rápidamente», indicó Espinosa.

Los trabajos iniciales se focalizaron en corredores de alto tránsito y zonas con crecimiento demográfico acelerado, tales como:

Confluencia Urbana y Rural

Valentina Sur

San Lorenzo

El sector de Solalique y el área céntrica.

Ante los buenos resultados del programa, el municipio diseñó una nueva fase que extenderá la llegada de los refugios a 34 barrios y sectores. La lista oficial incluye a Cuenca XV, Gran Neuquén Norte y Sur, San Lorenzo Norte y Sur, Valentina Norte Urbana y Rural, Villa Ceferino, Almafuerte, Melipal y el Parque Industrial.

Identidad visual y el uso de la aplicación del COLE

Las nuevas garitas incorporaron una imagen institucional unificada propia del sistema COLE, acompañada por stickers informativos que detallan los números de las 14 líneas que operan en la ciudad.

A este despliegue físico de mobiliario se suma la herramienta digital. Desde el área de Transporte precisaron que la aplicación oficial del servicio ya superó las 180.000 descargas, registrando picos operativos de hasta 116.000 transacciones diarias para consultar frecuencias y recorridos en tiempo real.