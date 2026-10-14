Parque de las Energías: Figueroa y Gaido inauguraron en Neuquén un espacio con juegos inspirados en Vaca Muerta y El Chocón

El Parque de las Energías tiene cuatro mil metros cuadrados en el Parque Oeste, en el barrio San Lorenzo Norte, con juegos inspirados en la matriz energética neuquina. (Foto: gentileza)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente Mariano Gaido inauguraron este mediodía el Parque de las Energías, un nuevo espacio verde en el Parque Oeste, sobre Dr. Ramón entre Casimiro Gómez y Racedo, en el barrio San Lorenzo Norte.

El parque tiene una superficie de cuatro mil metros cuadrados y se suma al listado de nuevas áreas verdes de la ciudad. La propuesta invita a recorrer, jugando, todas las energías que caracterizan a Neuquén, la provincia de Vaca Muerta.

Durante el acto, Gaido destacó que se trata del parque número 12 que inauguran junto al gobernador y que el nombre refleja la identidad de los neuquinos y el trabajo en equipo. «Estamos inaugurando un nuevo parque que habla de lo que somos los neuquinos», expresó.

Un yacimiento para trepar y una réplica de El Chocón: cómo son los juegos del Parque de las Energías

El predio tiene un gran yacimiento de petróleo no convencional para trepar y deslizarse, una cigüeña petrolera que representa la explotación convencional, una estación transformadora de energía eléctrica y una réplica de la represa El Chocón, que completan una mirada integral de la matriz energética neuquina.

Rolando Figueroa y Mariano Gaido junto a vecinos y niños, en el corte de cinta del Parque de las Energías. (Foto: gentileza)

Suma además hamacas inspiradas en paneles solares, un juego de gasoductos, calesitas, una calesita integradora, spinners y un tubo de gateo con lomada.

Grandes estructuras con forma de hojas darán sombra, y el diseño incorpora equipamiento, nuevas veredas, piso blando en el sector de juegos e iluminación de última generación.

El plan de la Municipalidad para cerrar el año con 34 nuevos parques, uno en cada barrio de Neuquén

El intendente recordó que ya está en marcha el proceso para terminar el año con 34 nuevos parques, de modo que llegue uno a cada barrio. «Vivas donde vivas, vas a tener la oportunidad de disfrutar de un parque con juegos de esta calidad y jerarquía», afirmó.

Gaido repasó algunos de los espacios temáticos que ya funcionan: El Benteveo, en el paseo costero; El Zorrito, en Parque Norte; Mafalda, en Confluencia; La Trochita, en el Parque Central, y el Parque Imperial, en barrio Limay.

Sobre el nuevo predio, señaló que «tiene que ver con esa energía que tienen los neuquinos: el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las represas, lo no convencional y lo convencional».

Figueroa destacó el parque «más del oeste» de la ciudad y el programa Integra Neuquén

«Es excelente lo que se hace en la capital, en todo sentido», destacó el gobernador, que valoró las políticas que llegan a cada barrio, como «el programa que lanzamos con Mariano (Gaido) la semana pasada»: Integra Neuquén, que llevará los servicios a toda la capital con impacto directo sobre más de 8.000 familias.

Gaido, Figueroa y Pasqualini compartieron la inauguración con vecinos de San Lorenzo Norte. (Foto: gentileza)

Sobre el nuevo espacio, el gobernador remarcó que «integra la posibilidad de la diversión, del entretenimiento, del encuentro con la familia, como para poder visualizar su futuro». «También tiene el valor agregado de ser el parque que más del oeste tenemos en la ciudad», agregó.

Dónde será la próxima plaza temática y qué dijeron las funcionarias y la vecinal de San Lorenzo Norte

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que la próxima plaza temática se inaugurará en el barrio 14 de Octubre.

«Lo que traen estas plazas es también un lugar de encuentro, de juego para los niños, que las familias puedan traer a sus hijos y disfrutar. Ese es el objetivo, y vamos a llegar a todos los barrios de la ciudad», sostuvo Pasqualini.

La funcionaria agregó: «Es una plaza que llega con el esfuerzo de la Municipalidad de Neuquén, con ese presupuesto propio que invierte y que llega con el superávit para generarle a los vecinos y vecinas de la ciudad mejor calidad de vida».

Por qué el Parque de las Energías es el parque temático más grande de Neuquén y qué destacó la vecinal

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, señaló que es el parque temático más grande que tiene hasta ahora la ciudad y que está pensado para todas las edades.

«Hemos agregado mucho mobiliario urbano para que la familia pueda venir a pasar la tarde a este parque y estar cómodos», dijo. Destacó que la iluminación y el piso blando permiten que niños y niñas jueguen seguros, y valoró el trabajo conjunto con la vecinal, que tuvo un rol protagónico.

Gabriela Rubilar, presidenta de la vecinal de San Lorenzo Norte, expresó: «Para nosotros es muy importante esta obra. Pueden ver que las familias ya estaban ansiosas por entrar a este parque que tiene un significado muy importante para nosotros, una identidad que marca lo que somos los neuquinos».

Tras agradecer al intendente y al gobernador, Rubilar dijo que el lugar permitirá conectar a familias y niños para disfrutar y recrearse.