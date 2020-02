Nación respaldó la continuidad de la base china en Neuquén

Nación respaldó la estación de inteligencia espacial que el gobierno de China instaló en el interior de Neuquén. La base, con una enorme antena, se montó en el paraje Quintuco, con beneficios impositivos, por un plazo de 50 años. Estados Unidos y Rusia, quienes sospechan de un uso militar y no solamente de exploración lunar, como se acordaron en el 2014 Cristina Fernández y Xi Jinping.

La estación no deja de generar polémica y, a la vez, el respaldo de los gobiernos nacionales -tanto kirchnerista como macrista- y provincial.

En este caso, fue el flamante ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salavrezza, quien le confirmó a Infobae que el acuerdo con China se mantiene y que no están previstas modificaciones.

“No está previsto ningún cambio en el programa con respecto al año pasado ya que las actividades han seguido su curso de acuerdo a como se planificaron y en concordancia con los acuerdos firmados entre ambos países para el de la Estación”, resaltó.

En julio de 2018, una publicación del diario "The New York Times" reavivó la polémica que se inició desde el anuncio del proyecto. En ese momento, quien respondió fue el secretario provincial de Modernización de la Gestión Pública, Rodolfo Laffitte. Resaltó que seis veces habían recorrido, junto a periodistas, la estación y que no había "nada oculto".

A finales de ese año, Mauricio Macri ratificó el acuerdo con China. En febrero del 2019, el almirante Craig Faller del Comando Sur de Estados Unidos le advirtió a su Congreso que la base puede servir para "monitorear blancos estadounidenses".

Los últimos en recorrer la base fueron los diputados del Frente de Todos, Sergio Fernández Novoa, Ayelén Gutiérrez y Lorena Parrilli, junto al senador Oscar Parrilli, quienes la visitaron en enero.