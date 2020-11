Nos matan lentamente

Los meses de agosto y septiembre son los más ventosos. Después de la calma del invierno, nos vuelve locos. Entonces se refugian y mientras se espera que amaine se piensa. Solo escuchan la radio y leen los diarios.

Los periódicos que son independientes de los “aprietes” de los gobernantes dicen la cantidad de muertos en rutas, en manos de delincuentes y otras cosas tan tristes que dan ganas de llorar. Perder la vida es algo trágico. Pero el Gobierno, como en muchas cosas, ausente, no está, no se mete, no falla; en resumen, no hace nada, como siempre.

Pero también leemos y escuchamos cosas de casi la misma gravedad.

Un accidente y/o un crimen es quitar la vida a otro ser, de un saque.

Lo que están haciendo los gobernantes es matarnos a los jubilados lentamente.

Se han apoderado de los fondos privados de los beneficiarios distribuyéndolos a voluntad.

Hoy es necesario más de $ 40.000 para sobrevivir y no ser pobre, pero pagan $18.000. ¿Qué es eso? Claro que a los que se oponen los absorben y los integran. O sea que los compran.

Cada día que pasa es uno menos que debemos aguantar. Solo deberemos abrir mejor los ojos.

Si, cuando ganó, la mayoría está teniendo tiempo para hacer lo que quiere. Cuando sepan que los votarán se llevarán lo poco que queda.

Muchas gracias.

Claudia C. Curbelo

DNI 7.773.350

Murphy/Santa Fe