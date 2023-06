Bicisendas y sus problemas

Ing. Jorge Alfredo Guido, DNI 4.548.075

Cipolletti

No puede oponerme a impulsar el uso de la bicicleta pero no generar nuevas dificultades. La que se construyo en Cipolletti, en el bulevar de calle Leandro Alem, es un ejemplo.

Al establecer el nuevo carril en la parte parquizada del boulevard se generan el doble de conflictos viales. Circulando por Libertad hacia el sur en la intersección mirando hacia el este, cuando es posible, inicio el cruce pero me encuentro con una bicicleta que viene del oeste. No hay lugar entre la bicisenda y la calzada de cualquiera de las dos direcciones. No hay espacio para detenerse, hay que ocupar la bicisenda o quedar sobre la calzada de automotores.

La bicisenda sobresale del terreno, en casos 10 cm, y el ciclista tiene que estar atento para no caerse. Una calzada de 10 cm de espesor es necesario para un vehículo automotor de 1 tonelada pero no para una bicicleta que porta 120 kg. Usar bloques de cemento, seria mas adecuado y estético manteniendo el nivel de la carpeta de césped circundante, es mas fácil y económico al efectuar reparaciones o modificaciones. Respecto a la ubicación de la traza hubiese sido más racional utilizar el predio del ferrocarril ya que recorre el mismo tramo que Alem con menos intersecciones o conflictos viales. Las cabeceras se interrumpen sin continuación clara.

La bicisenda corta en forma radial la rotonda de Alem y Kennedy, generando confusión. ¿Se mantiene el criterio, que tiene derecho el que circula por la rotonda o el que viene por la derecha? ¿Habrán hecho un censo de origen y destino, como se hace normalmente en proyectos viales racionales?

Para incentivar el uso de la bicicleta se instalan estructuras para estacionarlas. En el centro casi no hay.

Los políticos y funcionarios ¿usan o han usado la bicicleta y la bicisenda? No veo bicicletas frente a oficinas municipales. El ejemplo empieza en casa.

Hay que rescatar la iniciativa pero los que hicieron el proyecto debieron asesorarse técnicamente. Si tengo una uña encarnada, no es razonable que me corten el pie