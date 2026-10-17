El pacto por el diésel revive sospechas de los lazos entre Trump y Putin

Stefan Wolff/The conversation

Matryoshkas de Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en St. Petersburgo, Rusia .(AP Photo/Dmitri Lovetsky)

El acuerdo alcanzado por Donald Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 9 de octubre, para permitir que Rusia venda millones de toneladas de diésel (o gasoil), representa un cambio radical en la política estadounidense y va en contra de los intereses ucranianos y europeos.

Además, contradice directamente una ley firmada por el presidente estadounidense en septiembre que autoriza nuevas sanciones y aranceles estadounidenses a los países que importan petróleo y gas rusos.

El momento en que se produjo este acuerdo fue desafortunado.

Una delegación de alto nivel ucraniana y europea se encontraba en Miami para conversar con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Al parecer, sobre la mesa había nuevas propuestas estadounidenses que incluían una desescalada antes del invierno en la guerra que ya dura más de cuatro años y medio. Una vez en la sala, los enviados estadounidenses indicaron que se levantarían las sanciones contra Rusia.

Sin embargo, este anuncio tomó por sorpresa a los funcionarios ucranianos y europeos.

Como era de esperar, las conversaciones concluyeron ese mismo día sin acuerdo y un día antes de lo previsto.

​Un efecto modesto​

Si el acuerdo sobre diésel entre Estados Unidos y Rusia se limitara al combustible, sería, en el mejor de los casos, modesto. Las cantidades mencionadas en el anuncio de Trump ascienden a poco menos de seis millones de barriles.

Esto equivale aproximadamente a un día y medio de la demanda de diésel estadounidense, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos .

El acuerdo difícilmente tendrá un impacto significativo en los precios mundiales del diésel, incluso si Rusia puede suministrar los volúmenes anunciados por Trump. Y esto ya está en duda, dado que la falta de exportaciones rusas de diésel se debe principalmente a la prohibición de exportación impuesta por el Kremlin .

Mientras tanto, el aumento de los precios del diésel comenzó con, y es principalmente consecuencia de, la guerra de Trump contra Irán .

Por lo tanto, si el acuerdo busca reducir el precio del diésel antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de noviembre, es poco probable que tenga un gran impacto.

Sin embargo, su efecto en la guerra de Ucrania probablemente será considerablemente mayor y más perjudicial.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el presidente ha oscilado entre presionar a Zelenskyy para que haga concesiones y mostrar frustración por la postura de línea dura de Putin sobre la guerra. Trump se queja con frecuencia de que pensó que su buena relación con su homólogo ruso habría facilitado poner fin a la guerra.

Hace un año, Trump revirtió su postura mantenida durante mucho tiempo de que Ucrania tendría que ceder territorio y sugirió que podría recuperar todo el territorio que ha perdido frente a Rusia, solo para después pedir a Kiev y a Moscú que “se detengan donde están” y terminen la guerra.

​Tácticas de acoso​

La estrategia de Trump para poner fin a la guerra rusa contra Ucrania ha consistido a menudo en intentar presionar a Kiev para que haga concesiones.

Estos intentos han fracasado en gran medida. Ucrania -y sus aliados europeos- han rechazado sistemáticamente la idea de ceder territorio alguno a Rusia.

El acuerdo de Trump sobre el diésel es otro intento de intimidación, presionando a Ucrania para que renuncie a una de sus herramientas más eficaces últimamente. Según informes, la campaña de Kiev con drones y misiles de largo alcance contra refinerías rusas ha provocado una caída de hasta el 60% en la capacidad de refinación rusa en los últimos meses.

En las últimas semanas, Trump ha intentado obligar a Zelensky a dejar de atacar las refinerías rusas , culpando a Ucrania -y no a la guerra contra Irán- de los altos precios del diésel.

La postura de Kiev al respecto ha sido coherente. Como Zelensky reiteró tras el anuncio de Trump sobre el acuerdo para el diésel: “Ucrania no incendiará las refinerías rusas si Rusia no destruye nuestra infraestructura energética”.

Esto reiteraba una propuesta del presidente ucraniano del 22 de septiembre, respaldada por Trump. Sin embargo, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, afirmó que la suspensión de las huelgas en las refinerías no bastaría para reducir los precios. Según él, para ello también sería necesario el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de energía rusas.

El acuerdo sobre el diésel con Rusia que Trump anunció el 9 de octubre proporciona este alivio de las sanciones.

Así, Putin consiguió la parte económica de una tregua energética que realmente deseaba sin tener que comprometerse con la parte militar.

De hecho, cuando Trump declaró un “alto el fuego energético” que “ambas partes han acordado” (ambas partes dijeron que no habían acordado nada), Rusia respondió al anuncio de Trump atacando una central eléctrica ucraniana .

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Un invierno largo y duro​

Tras anunciar el acuerdo sobre el diésel, Trump afianzó aún más su alianza con el líder ruso, instando a Ucrania el 10 de octubre a “buscar un nuevo líder” . Mientras tanto, durante las conversaciones celebradas el fin de semana en Miami, se supo que Washington amenazó con suspender el intercambio de inteligencia y bloquear la venta de armas a Ucrania si continuaban los ataques, si bien Estados Unidos se negó a comentar estas afirmaciones.

Un alto funcionario ucraniano que Estados Unidos está ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania y responsabilizó a Washington por no advertir a Kiev sobre ataques y reducir la velocidad del servicio de internet satelital Starlink, utilizado particularmente para las comunicaciones en el campo de batalla.

“Ya ha habido dos casos en los que los estadounidenses no proporcionaron alertas sobre lanzamientos balísticos rusos (…) Y además de eso han limitado las velocidades de Starlink”, afirmó.

Ucrania ha logrado recientemente un importante éxito en el campo de batalla con su contraofensiva, la Operación Vivaldi , que, según los analistas, ha frenado los intentos de Rusia por apoderarse de la región de Donetsk, de vital importancia estratégica, en el este de Ucrania. Esto ha hecho que el frente económico de la guerra sea aún más importante.

Esto también ha intensificado la tensión en las ya frágiles relaciones transatlánticas.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, afirmó que “la suspensión de las sanciones al diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra” y que “este no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”.

Pero ahora Europa depende más del diésel estadounidense que en el pasado, una vulnerabilidad que probablemente limitará la contundencia de su respuesta. La dependencia de Europa de las importaciones energéticas de Estados Unidos en general también genera dudas sobre la eficacia y sostenibilidad del próximo paquete de sanciones de la UE.

Mientras tanto, vislumbrar una solución integral sigue siendo tan difícil como antes del acuerdo sobre el diésel.

El levantamiento de las sanciones estadounidenses al diésel ruso implica que incluso una tregua energética parcial será ahora más difícil de alcanzar, lo que agravará el sufrimiento de Ucrania con la llegada del invierno.

Lo más preocupante a largo plazo es que todo indica que, bajo el mandato de Trump, Estados Unidos está más cerca de la postura de Moscú que en cualquier otro momento desde la invasión a gran escala.

*Profesor de Seguridad Internacional, Universidad de Birmingham. Para ver el artículo original en The Conversation. https://theconversation.com/donald-trump-aligns-with-vladimir-putin-yet-again-leaving-ukraine-and-us-relations-with-europe-under-pressure-294119