Paridad absoluta: una encuesta afirma que Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro empatan a nueve días del balotaje en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro registran un empate con el 50% de los votos válidos cada uno, según una encuesta de PoderData/Aya publicada este viernes, a nueve días de la segunda vuelta presidencial.

El relevamiento se realizó entre el 13 y el 15 de octubre, sobre 3.000 entrevistas, y reflejó un cambio en la intención de voto. Según los resultados de la primera vuelta, Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los sufragios, frente al 45,16% de Lula.

La encuesta en Brasil muestra cómo se redujo la ventaja de Flávio Bolsonaro

Después de la primera vuelta, Flávio Bolsonaro tenía seis puntos de ventaja en un sondeo publicado el 8 de octubre. Tres días antes de la última medición, la diferencia se había reducido a dos puntos, hasta llegar al empate actual.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, se enfrentean en el balotaje. Foto: NA.

La encuesta tiene un margen de error de 1,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Parte de las entrevistas se hizo después de que el Congreso aprobara definitivamente la reducción de la semana laboral de seis días de trabajo por uno de descanso a un esquema de cinco días laborales y dos de descanso.

Lula da Silva incorporó esa medida a su campaña y este jueves prometió transporte público gratuito durante los fines de semana en todo el país si consigue la reelección.

Lula da Silva y Bolsonaro llegan al balotaje con diferencias regionales

El estudio también registró una recuperación de la intención de voto del mandatario, en un contexto de mayor movilización de sectores de izquierda y una actividad digital más intensa. Sin embargo, la igualdad en los votos válidos no se refleja en la percepción de quién ganará.

El 51% de los encuestados considera que Flávio Bolsonaro tiene más posibilidades de imponerse en la segunda vuelta, frente al 42% que señala a Lula. El senador obtiene sus mejores resultados en las regiones Centro-Oeste, con el 54%, y Sur, con el 57%.

Entre las mujeres, en cambio, Lula alcanza el 55% de las preferencias, frente al 39% de Bolsonaro. El candidato del Partido Liberal prepara un acto para este domingo en la avenida Paulista, en São Paulo, que podría ser uno de los principales eventos de su campaña antes de la votación.

El rechazo a Lula y Flávio Bolsonaro puede influir en la segunda vuelta

La encuesta también midió el potencial de voto y el rechazo de ambos candidatos. La proporción de personas que consideran a Lula el único candidato al que votarían subió del 42% al 44% en tres días. Sin embargo, el 46% aseguró que no lo elegiría «de ninguna manera».

En el caso de Flávio Bolsonaro, el rechazo aumentó del 44% al 45% en el mismo período. La evaluación de la gestión también muestra diferencias ajustadas: el 47% desaprueba el desempeño de Lula como presidente y el 46% lo aprueba, mientras que el 7% no respondió. Respecto de la administración del Partido de los Trabajadores, el 49% manifestó su desaprobación y el 46% expresó una opinión favorable.