El error de cálculo y el pánico oficial

Llamativamente, el gobierno rionegrino se sorprendió con la evolución de la masa salarial y su aplastamiento de los recursos. Ese despegue se cumplió en el trimestre julio-septiembre cuando las sumas fijas se liquidaron como bonificables.

El pánico oficial emergió -coincidentemente- con los tiempos de la vuelta a paritarias. Eso generó suspicacias por su utilización para explicar porque no hubo oferta salarial para octubre. Existe algo así, pero la masa salarial se salió de cauce: en enero fue de 44.000 millones y llegó a los 102.000 millones en septiembre. Creció un 131%. La suba real -sin inflación- fue del 30%.

Descuido de cuentas, que -como siempre- tiene su origen en información desperdigada y parcial de las liquidaciones.

Una conclusión única que no existe

El gobierno provincial -obviamente- se recuesta por la positiva y se queda en las mejoras salariales logradas para los estatales. Arroja una conclusión única que no existe, pues no hay un solo resultado en el cotejo de alzas frente a la inflación por la multiplicidad de rendimientos, a partir de que las sumas fijas instrumentadas no significan lo mismo para ingresos diferentes. Hay ganadores, pero también perdedores.

Hacienda vetó cualquier incremento cuando aparecieron tres ideas para octubre, pedidas por el gobernador, quien deberá ahora desandar ciertas expectativas alimentadas, como aquellas generadas a partir de su cónclave en Cipolletti con el mandamás de ATE, Rodolfo Aguiar.

UPCN se sorprendió igual con la negativa en la Función Pública aunque, luego, Weretilneck no fue igual de concluyente en los mensajes que cruzó con el líder de UPCN, Juan C. Scalesi. Le pidió esperar unos días.

Esta semana será decisiva si, por lo menos, se quiere liquidar alguna suba en octubre, salvo que se retomen pagos por planillas complementarias.

En Hacienda no parece existir otra opción que no sea abonar igual que en septiembre.

El error de cálculo o, tal vez, de estrategia se extrae de la paritaria docente cuando ya se propone en la última reunión con la Unter que “los incrementos a partir de agosto y hasta diciembre serán por IPC” (índice de Precios al Consumidor). Faltan precisiones, pero se avanzaba y garantizaban subas para lo que quedaba del año. Apresuramiento. Otro proceso para reacomodar y los próximos pasos de Educación se explicarán en ese contexto.

Una paritaria que no llegaría a tiempo

Habrá un llamado a la Unter pero nadie asegura que la paritaria sea antes del Congreso del viernes en Regina y, en ese caso, el gremio saldrá con un nuevo plan de lucha. No existirá pausa en ese creciente antagonismo cuando no asoman enlaces o son aún embrionarios, como los ensayados con el ministerio por la secretaria general del sindicato, Silvana Inostroza que, muestra de las diferencias, no comprende a la ministra Patricia Campos.

“La crisis de Salud puede ser terminal”, advirtió Weretilneck frente a los directores de hospitales cuando el miércoles presentó a Demetrio Thalasselis, que finalmente es ministro.

Con noviembre llegarán las primeras medidas, que mayormente son organizativas y algunas reformas, como fraccionar en horas a los rígidos turnos diarios de guardias, que comprenderán además valores superiores. Se pretende, en este caso, motivar y captar más profesionales. El reabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales, que se cumple desde hace días, requerirá de un período. La normalización llegará en diciembre.

El gobernador, también frente a los jefes hospitalarios, se explayó con un alto tono de autocrítica de lo hecho y, en esa línea, empoderó al recién llegado. “Desde hoy, la única autoridad en Salud, Ipross, Horizonte ART y Profarse es el ministro”, aclaró.

Ese prometido verticalismo funcional es revolucionario en su conducción horizontal. Si cumple, habrá sido su mayor admisión que en Salud -como confiesa- no hay margen para otra equivocación.