El Pacto de Mayo comenzó mal y termina peor

El pacto inició mal y termina peor. La convocatoria a los gobernadores para firmar el pacto de mayo fue de antemano atada a la extorsión de que se votase a favor de la Ley Bases y un nuevo pacto fiscal.

A priori pareciera que, el llamado para este 25 de mayo, no tenía como fin el de “generar un pacto fundacional”, como de forma grandilocuente lo anunciara el presidente Javier Milei. Más bien era una zanahoria para que se aprobara la ley bases. Como se demora su tratamiento, y tal cual como lo haría un chico caprichoso y dueño de la pelota, Milei se enojó porque iba al arco, cambió de idea, suspende el llamado y se va a la casa (Rosada).

Pero berrinche aparte, en ese escueto texto, hay algunas curiosidades que llaman la atención.

Una de ellas es su misticismo. En los apenas 4 párrafos, que acompañan al decálogo del Pacto de Mayo, se señala que “en el mes de marzo de nuestro señor” se invita firmar “un nuevo pacto fundacional”, “ante la mirada del eterno” invocando a que “Dios bendiga a todos los argentinos”.

Finaliza esta breve introducción al llamado, con la repetida frase “que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”. En solo cuatro párrafos, cuatro menciones a Dios. No sabemos si ese Dios, al que solicita asistencia, es judío o cristiano.

La duda se me presenta ya que, en su primer discurso, destacó la coincidencia de su asunción como presidente con la fiesta religiosa judía de Jánuca, fiesta que “conmemora la verdadera esencia de la libertad” y utilizó en el discurso su repetida cita bíblica del Libro de Macabeos, 3:19, finalizando con una plegaria a Dios invocando “las fuerzas del cielo”.

Otra de las curiosidades tiene que ver con la letra usada en el texto del pacto del 25 de mayo. La tipografía se llama “American Scribe” o “escriba estadounidense”. Conociendo sus complicaciones con los derechos de autor de sus libros, su megalomanía y su filo pro norteamericano, podemos entender que sucumbió a la tentación y se copió de una caligrafía de hace 200 años, justamente la letra manuscrita de Timothy Matlack, quien plasmó la versión más conocida de la declaración de independencia de los Estados Unidos.

La otra pequeña curiosidad a la que haré referencia es la cantidad de puntos que se deberán tratar en este pacto, por ahora frustrado: son solo diez puntos. No 7 ó 14. Diez a secas. ¿Será por los 10 mandamientos que Yahvé dio a Moisés? ¿Será por los 10 apóstoles judíos? ¿Por las 10 plagas de Egipto? ¿Por el sistema decimal? ¿Porque tenemos 10 dedos, o simplemente porque es fácil de recordar?

Lo importante, la razón de este escrito, es para decirle a Milei que, de los 10 puntos, no hay ninguno que le tire un centro a la gente, ninguno que proponga metas educativas, que explicite qué reforma universitaria desea, que explique cómo crecer de otra forma que no sea licuar sueldos de empleados o jubilados, que considere otra forma de frenar la inflación que no sea con recesión, despidos, poda de estructuras, o como le gusta decir a él “reducir el gasto público a niveles históricos”. Mientras licúa y poda, “la casta” se triplicó el sueldo, ningún asesor fue despedido, «Chocolate» tiene los tres abogados más caros del país, y todavía no hay ningún corrupto preso.

Pero lo peor de todo y el real motivo de esta carta es para advertir que, para alguien que se llena la boca con citas bíblicas y referencias al Superior, Milei hasta ahora no se ha acordado de los más necesitados.

Si lo hubiese hecho, en vez de poner como primer punto de debate en el pacto, “la inviolabilidad de la propiedad privada”, hubiese pensado que el verdadero problema de la Argentina es justamente lo opuesto: la falta de propiedad privada, léase de vivienda propia. Si le pregunta a Dios, con quien dice hablar seguido, el Supremo le dirá que en Argentina hay 1.5 millones de familias sin vivienda, 2.5 con falencias habitacionales y más de 2 millones de familias que viven en viviendas alquiladas y no llegan al día 15. Pero por ahí habla por medio de Conan y sus hermanos clonados y, como sabemos, ello tienen un canil de primera.

* Médico pediatra, extitular de PAMI en Río Negro, presidente de Sosunc .