La defensa de Malvinas y los recursos naturales

Alerta en Gran Bretaña por las sanciones de Javier Milei al petróleo en Malvinas.-

El presidente argentino, Javier Milei, anunció por cadena nacional un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino por las Islas Malvinas, frente al avance de proyectos de explotación de recursos naturales en el área bajo ocupación británica.

El mandatario aseguró que la causa Malvinas enfrenta ¨un peligro claro y urgente¨ y planteó una respuesta que incluirá sanciones contra empresas vinculadas con proyectos en las islas, una nueva base naval en la provincia de Tierra del Fuego y una iniciativa legislativa para fortalecer las herramientas del Estado en materia de soberanía y seguridad nacional.

Idea que comparto, pero esto mismo debería implementarse en el territorio nacional para proteger la explotación de litio y cobre, entre otros recursos.

¿Por qué expreso esto? Hay que entender que la minería es una de las actividades industriales de mayor impacto territorial: transforma paisajes, consume recursos hídricos y genera residuos que, sin una gestión adecuada, deterioran los ecosistemas de forma irreversible.

El agua constituye un insumo indispensable en las etapas de exploración, explotación y concentración minera; sin embargo, durante estos procesos se registran pérdidas considerables del recurso, y el uso de sustancias químicas genera niveles de contaminación que afectan tanto su cantidad como su aptitud para otros usos.

A esto se añade el elevado consumo de energía y de recursos naturales que demanda la operación, el cual puede aumentar considerablemente ante la presencia de condiciones adversas en el entorno productivo.

Como gestor ambiental, considero que la minería sostenible puede entenderse como el aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos de una nación con el objetivo de generar el mayor beneficio económico y social posible, al mismo tiempo que se debe reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Con el fin de contrarrestar los efectos negativos asociados a la minería convencional, existen diversas estrategias que pueden implementarse, como aprovechar el agua reciclada, diseñar e implementar planes de contingencia, gestión de cierres de operaciones e incorporación de tecnología sustentable.

Esto va más allá del liberalismo o de las voces de la oposición como el peronismo / kirchnerismo. Cuando una discusión trasciende las etiquetas de estas ideas, por lo general estamos se habla de problemas estructurales, consensos básicos de convivencia o crisis que afectan el día a día de la sociedad, más allá de la simpatía política de cada uno.

Cuando la conversación se despoja de los discursos partidarios de los extremos o de la oposición tradicional, suelen emerger las verdaderas prioridades ciudadanas: la economía real, la calidad institucional, la seguridad o el futuro a largo plazo del país.

Y desde el periodismo especializado, como el periodismo ambiental, se debe cumplir un rol fundamental al aportar contexto, contrastar datos técnicos y dar voz a las comunidades frente a una actividad de alto impacto ambiental y económico.

La relación entre los medios de comunicación y estas industrias enfrenta grandes desafíos debido a la polarización y la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con el cuidado del entorno. Entre ellos evitar el rechazo absoluto como la defensa corporativa ciega, para buscar una mirada equilibrada en la defensa de los recursos. Es crucial encontrar un término medio.

El desafío actual es superar la polarización para construir consensos que protejan tanto los intereses estratégicos como la sostenibilidad ambiental.

El verdadero desafío que tiene el gobierno, entonces, es crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.

* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (periodismo).