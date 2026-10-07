Malvinas en Diputados: la oposición cuestionó el proyecto oficial y pide desdoblar el debate

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados durante el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. (Foto: Archivo)

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles.

Tal como consignó este medio, las críticas apuntaron al Consejo de Seguridad Nacional y a definiciones que, según los expositores, habilitan un accionar discrecional del Poder Ejecutivo. La reunión anterior había terminado en escándalo por un cruce entre Juan Grabois y diputados libertarios.

El reclamo opositor: separar las sanciones por Malvinas del esquema de seguridad nacional

Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), sostuvo que el Gobierno ya tiene herramientas para proteger los recursos del Atlántico Sur. «El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social», afirmó.

La directora del CELS, Paula Litvachky, advirtió que el proyecto tiene «serios problemas de constitucionalidad» porque da «un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia» sin controles.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó que el Título 1 (artículos 1 al 40) «podría lograr un amplio nivel de consenso». «Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas», dijo.

Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

El capítulo con posible consenso: amplía la Ley 26.659 a toda explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y el Atlántico Sur. Prevé multas, inhabilitaciones y cancelación de habilitaciones para empresas, socios y proveedores que sepan que participan.





amplía la a toda explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y el Atlántico Sur. Prevé para empresas, socios y proveedores que sepan que participan. El nudo del conflicto: crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con ministros y el secretario de Inteligencia. Además, suma nuevas infracciones, como interferir de forma clandestina o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas.



Cuándo se firmaría el dictamen

El oficialismo quería dictaminar esta semana, pero el fallo de la Corte sobre la compra de tierras por extranjeros y la sesión opositora para derogar el DNU 70/2023 alteraron los tiempos.

LLA apunta a firmar el dictamen la semana próxima para llevar el proyecto a la sesión que pedirá para el miércoles 21, confirmaron fuentes legislativas a Infobae.

Antes, este miércoles, expondrá en el plenario la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.