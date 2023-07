Política y escenario de inseguridad

La respuesta pública en Seguridad siempre generó diferencias en JSRN.

La protección a la ministra de Seguridad, Betiana Minor por parte de la gobernadora Carrera se robusteció con el tiempo, conjugándose la creencia en su trabajo con el resguardo al equipo propio y al género.

La evaluación del senador Weretilneck fue y es negativa. Este análisis conformó parte de las viejas charlas con la mandataria cuando ambos tenían aún cierta locuacidad. Empalmaba críticas a la actitud de la ministra con censuras a la operatividad del Jefe policial, Osvaldo Tellería.

No faltaban referencias -directas o indirectas- a la modificación de los actores, que la mandataria resistió.

Fastidiado con que las quejas locales lleguen a su despacho, el vicegobernador electo y jefe comunal de Viedma, Pedro Pesatti solicitó al presidente de la Legislatura, Alejandro Palmieri que reúna a la Comisión de Seguridad (integrada por legisladores, jueces y funcionarios gubernamentales) frente a la “creciente ola de delitos” y de “violencia” en la provincia. Fue una exhibición de la carencia estatal y gubernamental.

Los reclamos regionales se alternan. Se localizaron -últimamente- en Fernández Oro y Cipolletti.

En mayo, en el bloque de JSRN existió un debate para que Minor comparezca en la Legislatura. El mayor reproche está en su ausencia en el terreno. La insistencia partió de los cipoleños Elbi Cides y Lucas Pica, integrantes del circulo de Weretilneck. Esa ofensiva fue contenida por el titular de la bancada, Facundo López. Desaconsejó el tiempo de la maniobra por el frágil equilibrio interno del momento. Eran las jornadas de las negociaciones, aún no cerradas, por las candidaturas de Bariloche.

Ahora, Pesatti ventiló -institucionalmente- el déficit estatal en materia de seguridad y su intención de que la comisión interpoderes analice “resultados” y proponga “políticas”. En ese ámbito se crearon varias figuras frente a la problemática, como la de la Recompensa, el Testigo Protegido y la Comisaría de la Mujer.

Para Pesatti, igualmente, “la culpa” no está en “las leyes” y orienta su censura a la labor judicial, como también, la del gobierno y de la Policía. Fue claro, el viernes, con periodistas. “Este problema se resolverá con el liderazgo y la conducción política” de Weretilneck, confió.

No habrá llamado a la Comisión, tranquilizó Palmieri a Carreras. El vice se corre del conflicto. La oposición -salvo las excepciones de Juan Martín, de JxC, y de Nicolás Rochas, del FR- casi no tuvo reacción. Tal vez, el receso alteró su reflejo. Tampoco, por eso, hay seguridad en el gobierno que no pase nada con la Comisión y que ocurra lo prometido por Palmieri.

Es cierto también que, difícilmente, JSRN favorezca en esta época escenarios contrarios a sus planes electorales cuando se acrecientan sus dificultades para la elección nacional y la reelección del diputado Luis Di Giacomo.

El oficialismo enfrentará en su Provincia a tres fuerzas competitivas y son tres bancas de Diputados las que se renovarán con las generales de octubre.

El escollo-realmente- asomó cuando apareció una boleta a Diputados alineada con Javier Milei y, esta semana, la Cámara Nacional consolidó ese riesgo al rechazar la última impugnación judicial de JSRN. Ese fallo confirmó que el tramo presidencial del libertario se integrará y, en consecuencia, arrastrará a las candidaturas del Partido FE a la Cámara Baja.

Muy mala noticia para el oficialismo. Los sondeos de julio para las PASO que posee Weretilneck -que ya no pertenecen a Zuban & Córdoba, luego del fiasco de abril- indican que Milei se ubica segundo en Río Negro, detrás y a dos puntos de Patricia Bullrich (JxC), y aventaja ajustadamente a Sergio Massa (UP). Cuarto figura Horacio Larreta (JxC).

Así, en esa porfía, JSRN y Di Giacomo redefinirán su campaña y militarán el corte nacional -aún, sin candidato- y propondrán su tramo a Diputados.

Se resisten a creer que octubre viene con una causa perdida.