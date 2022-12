Tensión persistente y peligrosa

El tiempo del decreto para votar es el nuevo tironeo entre Carreras y Weretilneck. Demasiada desconfianza en el corazón del oficialismo.

Baja y sube la tensión en el corazón del oficialismo. Acampa una perdurable desconfianza y es un antecedente peligroso.

La votación será el 16 de abril, pero el tironeo radica en la convocatoria a elecciones, que no formalizó la gobernadora Arabela Carreras frente a la anticipación solicitada por Alberto Weretilneck.

Para ese 16, hay margen. El límite legal es el 14 de enero. El último compromiso plantea la firma para el 9 de enero.

Predomina, últimamente, el descreimiento. Carreras no pudo adelantar las elecciones de Bariloche y alude a una promesa incumplida. Lo intentó frente a la desolación partidaria que imagina para su campaña barilochense en el tránsito hacia la votación local de septiembre.

Requiere reunirse con Weretilneck para sellar, ahora, garantías de contención para los suyos. “No me contesta”, transmitió el jueves en Bariloche al intendente Bruno Pogliano. Mensaje para el senador, que se desentiende. Cree que Carreras terminará igualmente llamando para abril, pero la demora no es neutra para su diseño, pues complicaría la simultaneidad en algunos municipios. El ex gobernador actúa para que los gobiernos locales de JSRN o aliados compartan jornada y campaña electoral.

Ese trámite no será sencillo para aquellas intendencias -como en Regina y Allen- donde los llamados a votar corresponden a los Concejos, con sus composiciones. Esta complejidad exige, cuanto menos, más días y, por eso, el senador pretende que el decreto se anticipe.

La semana pasada, Weretilneck, con Pedro Pesatti a su lado y el consultor Mario Riorda, realizó una “capacitación” proselitista. Fue en Cipolletti y la participación fue limitada. No estuvo Carreras. El cónclave se circunscribió a parlamentarios (el diputado Agustín Domingo, el presidente del bloque, Facundo López, y los legisladores Marcela Avila, Lucas Pica, Mónica Silva y Carlos Johston), ministros (Fabian Zgaib, Carlos Valeri, Rodrigo Buteler y Carlos Banacloy) y un solo intendente: el bolsonense Pogliano.

Los tiempos se estrechan. Juntos por el Cambio preveía esperar, pero Aníbal Tortoriello abrió la negociación con sus socios mientras que el Movimiento Evita-Comunidad Organizada ganó la delantera en el Frente de Todos, posicionando a Silvia Horne como candidata a la Gobernación.

El Movimiento Evita avanzó en el FdT, con Horne como candidata. Pidió a Marinao que la acompañe. “Sergio me dijo que puso el vice de Weretilneck”, relató el presidente .

Gustavo Casas no resigna su postulación y retiene el respaldo de Convocatoria Hay 2023. Por nota, esta agrupación pidió internas en el FdT, pero los partidos (Comunidad Organizada, Frente Grande, ParTE y PTP) y sectores peronistas partícipes coincidieron que la celeridad del proceso no permitirá esa instancia. Horne sigue adelante, en acuerdo sellado con la intendenta María E. Soria, y ofreció la vice a Alejandro Marinao.

El nuevo FdT emergió públicamente cuando su dirigencia se juntó con el presidente Fernández. Esa imagen fue la contribución presidencial, a pesar de que el mandatario tenía un cuadro rionegrino distorsionado.

“Sergio, me dijo que puso el vice de Weretilneck”, lanzó. Sus interlocutores sonrieron y se apuraron en explicar que no era así, detallando que el peronista Pesatti es tan fundador de JSRN como el ex gobernador. Massa exageró sus vínculos con JSRN.

Luego, Fernández alentó a Soria para la Gobernación, pero la roquense contrapuso que irá por otro mandato municipal. Lo que siguió fue la proyección de Horne, con un escenario preparado por el secretario Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita. La organización también otorga estructura territorial.

Errático, el PJ orgánico, con el senador Claudio Doñate y sus jefes comunales, intentará renovar animo con un próximo encuentro. Sigue trabado el “Gran Acuerdo” con JSRN mientras la UCR lo tiene avanzado, pues ensaya listas “colectoras” aunque su Convención recién se reunirá a fines de enero.

Llega el 2023 y enseguida la política de Río Negro se abstraerá en sus fantasías. Sueños felices que tienen plazos electorales.