Una convivencia en estado de tensión

Carreras volvió de España y se reubicó en la vorágine diaria, con las exigencias por las subas de los salarios. Cumplirlos exigirá revisar erogaciones.

En el exterior, las brisas son distintas. Carreras volvió de España, con un entusiasmo renovado para el futuro. Pero el campo local es más inestable.

Regresó con esperanzas fortalecidas en el Hidrógeno Verde, a pesar que el mandamás de Fortescue, Andrew Forrest condicionó a la Nación y la Provincia que los tiempos de la inversión están ligados a la ley nacional. Desde el año pasado, el gobierno nacional se repite en la promesa de la elevación del proyecto al Congreso.

La empresa pide “facilitación”, sigue con los estudios y, por ahora, no inició la instalación de los mástiles de medición de vientos para definir la factibilidad de su plan.

El viaje fue un bálsamo pero, de vuelta en Río Negro, Carreras se reubicó en la vorágine diaria, con las exigencias derivadas de los costosos acuerdos salariales. Su cumplimiento exigirá un esfuerzo de partidas y suspensión de ejecuciones, cuyo dilema recién asoma y vaticina riesgos.

Además, hay luxaciones internas producto de errores en el proceso paritario.

Primer tumbo, poco conocido;. Educación liquidó con el aumento por conectividad, que era un 2% adicional a la pauta general. Ese pensado diferencial fue rechazado originalmente por la Unter. No sirvió pero igual el ministerio lo pagó con los haberes de abril, complicando la negociación final porque los docentes ya disponían de un alza distintiva. Eso recién se corrigió con la llamativa post-paritaria de ATE con la gobernadora, que incluyo una suma fija estatal (equivalente a la conectividad docente) y derivó -sin más- en la suba del 30% en 32%, requiriendo de otros 150 a 180 millones por mes.

Segundo equívoco, inocultable: Salud abonó parcialmente guardias y horas extras, agregando a los hospitalarios a los reclamos. El inoportuno intento de disciplinamiento del ministro Fabian Zgaib por los excesos en esos servicios tuvo enseguida su retroceso y el pago no efectuado.

Esas acciones no ayudaron, como tampoco la idea intempestiva de Carreras en el conflicto docente para discutir un “plus por formación”, que luego ni se planteó en la paritaria.

La gobernadora empequeñece aquel yerro de Educación, pues resguarda a su ministra Mercedes Jara. Un amparo que esta semana volvió a ponerse a prueba, con el avance y repliegue del cambio de los boletines escolares.

Lo ocurrido en Salud tiene otra lectura para Carreras, empezando por el impacto público y lo inconsulto de la decisión. Zgaib asumió el “error”, pero ella fue más lejos y lo acusó de intencionalidad para afectar a su gobierno. Por sus lazos, traslada la carga al senador Alberto Weretilneck.

El no pago de guardias fue un hecho intencional para perjudicar, según repite Carreras. Esta situación plantea un estado alterado y de convivencia inestable.

El resultado: la inestabilidad del ministro. Su continuidad de hoy se explica en la convivencia ya vacilante entre la mandataria y el senador.

Es un estado alterado y suspendido en el oficialismo, que algunos se mueven para modificarlo con una cumbre. Cualquier maniobra parecida -hasta ahora- estuvo vedada. Fue tan así en que JSRN -actualmente- no tiene “firma” -bancaria- ya que no se formalizaron sus autoridades, a pesar de que en marzo se eligió a la nómina. Weretilneck no los convocó y no conformó la Mesa, y la Justicia Federal requiere de los cargos. Parte de la postergación estaría en las vueltas por las definiciones de los vices: el exgobernador propondría a Carreras como vicepresidenta, pero segunda, detrás de Pedro Pesatti. Ella, en principio, no se interesó por un lugar partidario, pero sí prioriza que se le asigne participación y respeto. Así, se sabe que esa decisión pesará en este ajustado equilibrio.

La satisfacción de Carreras llegaría con la elección en la Defensoría del Pueblo, pues JSRN avanza en la Legislatura en favor de Mercedes Ibero, candidata y funcionaria propia. Faltaría el Adjunto que históricamente surge de quienes aportan al oficialismo los votos faltantes. En este caso, las tres voluntades necesarias saldrían del Frente Renovador y, aparentemente, la opción sería Álvaro Larreguy, hijo del fallecido dirigente peronista Carlos Larreguy. El FdT no abandonó y pugna por sumarse con Manuel Castañeda o María Eva Scatena.

Ciertas certezas, entre tanto bamboleo oficial.